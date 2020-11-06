浙江男豪花67萬網購品牌球鞋卻僅獲兩袋大米　詐騙者遭判囚10年

浙江溫州龍灣區法院近日一審宣判一宗利用「炒鞋」實施詐騙的案件，四川成都26歲賣家尹某涉嫌未有履約向龍灣居民王某發貨，還拿着超過67萬元（人民幣．下同）的貨款用於網絡賭博和個人消費，更在交易期限即將到期時寄了兩袋大米予王某打發對方。最終尹某詐騙罪成，被判有期徒刑10年，並處罰金4萬元。

事緣今年2月，王某透過二手交易平台「閒魚」看到尹某低價銷售Nike的聯名款鞋子後，因覺得有千餘元差價，於是付了3000元定金，向對方訂購了5雙單價4500元的球鞋。不過尹某收到貨款後，自海外進貨期間發現球鞋的價格早已上漲，4500元連成本價都不夠，於是將情況告知王某，但王拒絕接受退款，明確只要鞋子。

之後，尹某拿着王某的貨款進行網絡賭博，結果輸個清光。踫巧王某再次詢問其他球鞋的報價，尹某於是動了歪心，想從對方搞點錢去賭博翻本，遂透過向其報低價，先後獲得17筆貨款共672,800元。至3月初，眼見雙方約定的交易期限即將到期，尹某竟然決定從網上訂了兩袋大米寄給王某，想借此打發，後者收到貨物後才知受騙，趕緊報案。目前尹某家屬已退賠王某人民幣27.5萬元，尹某歸案後亦對自己罪行供認不諱。

（澎湃新聞）