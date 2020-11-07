美國大選｜湊熱鬧註冊「特朗普—拜登」商標　河南商家：慳廣告費

美國大選選情膠着，共和黨候選人、現任美國總統特朗普與民主黨候選人拜登誰能最終入主白宮，在中國同樣備受關注。 河南開封就有商家吼準機會，將所代理的茅台酒註冊商標「特朗普—拜登」，想盡辦法增加曝光率，「人家知名度高嘛，我節省廣告費了。」

據內地傳媒報道，將代理的茅台酒註冊為「特朗普─拜登」的商家，是河南開封的「開封全有吉農資有限公司」，註冊日期為10月9日，時值特朗普與拜登的競選進入白熱化階段。目前，該項註冊正處於「等待實質審查」階段。

公司負責人受訪時稱，註冊「特朗普─拜登」已有一段日子，理由就是想要借助對方的知名度。負責人又指，公司主要代理茅台酒，但經營的範圍也很廣泛。

以「特朗普」為名申請註冊的商標多達154個，如今多數已是「無效」或「等待實質審查」階段。（網上圖片）

報道更稱，事實上中國商標網的數據顯示，以「特朗普」為名申請註冊的商標多達154個，註冊時間多半集中在2016年，正是特朗普首度競選美國總統之時，如今該些申請多是「無效」或「等待實質審查」階段。少數能夠獲得審查通過的「特朗普」商標，則大多屬於「唐納德特朗普公司商標經營有限責任公司」。至於以「拜登」之名申請註冊的商標則有99個，申請時間集中在2019年，多數已獲得審核通過。

（綜合報道）