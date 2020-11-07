員工拒簽辭退信被HR暴力抬走　「虎牙直播」道歉：會配合調查和解

近日一名虎牙員工自稱拒絕簽署公司辭退信後，被HR等人抬出公司，他要求公司給予公道。公司事後發聲明指，該員工言語過激、嚴重影響公司秩序，故HR員工迫不得已要求保安將其抬至樓下冷靜，但對此欠妥行為致以歉意。

6日（周五），一名自稱是虎牙員工在社交平台發布內容，稱自己於去年11月入職，在職期間遭受領導打壓以及言語暴力，今年9月經診斷為「抑鬱」，如今被公司暴力辭退，在拒絕簽署辭退信之後，被2名HR連同5名陌生男子抬出公司，過程中其頭部受撞擊、身體受傷，他促請公司給予回應。

該名員工提供病假建議書，日期顯示為其2020年9月16日，診斷意見寫有「抑鬱狀態」。（微博）

虎牙直播官方微博7日（周六）發表聲明表示，公司在季度例行檢查過程中發現，該名員工存在簡歷造假以及在職期間進行兼職等違紀行為，嚴重影響公司價值觀，於是決定解除與該員工的勞動合約。

至於涉事員工被人抬出公司一事，虎牙直播官方微博稱，該員工言語過激、嚴重影響公司秩序，但對此欠妥行為，公司致以歉意並表示會積極配合該員工訴求。而對於該員工所反映的上級領導的管理問題，公司將嚴肅處理、深刻教育。但有報道指，虎牙直播公司目前並未和該名員工聯繫。

虎牙直播官方微博發表聲明。（微博）

（綜合報道）