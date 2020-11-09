新冠肺炎｜赴武漢抗疫河北義工患癌病逝　網民：和平年代的英雄

在新冠肺炎疫情於武漢爆發時，55歲男義工「虎哥」專程從河北唐山前往武漢抗疫，他運送患者及物資長達24天。 據內媒報道，患有肺癌的虎哥已於本月7日（上周六）去世。 對於虎哥不幸離世，許多網民表示哀悼，有網民稱他是「和平年代的戰鬥英雄」。

虎哥從唐山前往武漢運送患者及物資長達24天（點圖放大）：

據悉，虎哥的本名為曹志成。年初，虎哥瞞著家人，開著一輛輕型客貨車從唐山前往武漢擔任義工，從2月9日開始在武漢礄口區義務運送患者、物資長達24天。虎哥每天八點在礄口區義務開救護車，來往於隔離點、醫院與居民樓之間，最多的一天接送過17名病人。而在五點交班後，虎哥晚上還會幫著義工車隊運送裝卸防寒衣物、電暖氣、防護物品、食品、礦泉水、餐盒等物資給醫院。

義工車隊領隊安迪表示，虎哥是通過市紅十字會介紹來到車隊，也是唯一一位外地義工，「虎哥隨叫隨到，不管多晚，有時候物資有幾千箱，運輸的地點也很分散，到了晚上十一二點還沒運完，我隨時聯繫虎哥，他都會開著小客車過來幫忙」。

虎哥後來在一次新冠篩查檢測中，被查出患有腫瘤，醫務人員建議其不宜再進行高強度的工作，隨後虎哥回到唐山休養。

一名車隊義工表示，虎哥走的時候曾約定去唐山看他，也和虎哥約定來年一起看武漢的櫻花，這些都還沒來得及實現，「太突然了，我們打算組織車隊的志願者，開車去唐山送虎哥最後一程」。

虎哥病逝的消息經媒體報導，引發網民關注。許多網民表示哀悼，有湖北網民表示感謝「他為武漢拼過命」，亦有唐山網民表示虎哥是「唐山的驕傲」，還有網民讚揚虎哥是「和平年代的戰鬥英雄」。

（綜合報道）