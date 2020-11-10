稱女童褲襪展示圖「裸露大腿」引聯想　內地家長要求淘寶商家撤走

內地一名孟姓家長近日向內媒反映，她打算給女兒購置褲襪，在淘寶網搜索關鍵詞「兒童褲襪女」時，卻發現某間天貓店舖展示圖中，兒童脫下一半的褲襪，腿部皮膚裸露，「令人不適」。

在該店舖展示圖中，兒童脫下一半的褲襪，露出部分大腿。（天貓網站）

報道指，在孟女士所說的網店「XX童話旗艦店」頁面上，商家在展示「女童連褲襪」「兒童舞蹈襪」「兒童中筒襪」等商品時，圖片中的兒童脫下了一半的褲襪，大腿處皮膚裸露。除此之外，在展示產品「臀部加檔更舒適」這一功能時，商家也用女童臀部特寫圖片來展示。

針對上述圖片，孟女士認為非常不妥，並存在侵犯未成年權益、引起不法分子臆想的可能。涉事童裝店客服周一（9日）則回應稱，「將向上反映一下」。同日，天貓投訴中心一名人工客服表示，「這些圖片確實有不好的地方」，她已對相關情況進行記錄，也將聯繫商家核實和替換相關圖片。這名客服還說，「不允許這樣的圖片。」

孟女士稱，她曾向商家、淘寶平台方反映了相關情況，希望能撤下圖片。但截至周二（10日）上午，童裝店未對展示圖片做出任何修改。

事件亦引起熱議，內地網民意見不一：

「這個反應過度了吧。」 「淘寶監管不力，使用不當圖片趕快撤銷！保護兒童人人有責。」 「這是脫一半展示內裡加絨細節，有問題嗎？是不是成年人的心裡不乾淨導致的？」 「穿一半脫一半這個有點不妥，展示反面材料完全可以脫下來平鋪展示。」 「謝謝存在這樣的女士。」

（澎湃新聞）