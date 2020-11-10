湖南女大生宿舍內以睡褲上吊亡　疑因在校團委擔職不堪重負

湖南師範大學一名大三女生宿舍內上吊自殺，其母懷疑因學校團委工作產生壓力導致女兒走上不歸路。校方回應指會全力配合調查。

湖南師範大學商學院學生婷婷（化名）今年讀大三，5月起擔任學校團委學生副書記一職，接任後經常工作至凌晨，亦覺得這份工任務多、壓力大，不適合自己。據了解，學校老師肖某常以「還沒做完，什麼時候才能給我？」及「這麼艱難嗎？」的語氣與婷婷對話。

婷婷（化名）生前照片。（封面新聞）

7月20日，婷婷曾透過微信與同學傾訴「他有甚麼事都直接找我，很多東西都要我再盯一遍，基本上把工作都做了。」，也曾向家人抱怨「我實在太累了，事太多了，媽媽我撐不下去了」。8月與表姐外出聚餐時，為完成校團委佈置的任務，更要攜帶手提電腦。婷婷之後曾3次提出辭職，但都遭學校老師肖某的拒絕，稱確實需要人手。

10月5日，婷婷爬上天台首有自殺念頭，經過其男友極力勸阻及安慰，婷婷於當晚11時52分表示「我下來了」。

婷婷與好友微信聊天記錄截圖。（封面新聞）

校方得知婷婷輕生想法之後，同意其辭去職務。但10月8號，商學院召開學生代表大會，公佈正式委員名單，會上並沒有提到婷婷所做的工作，並稱婷婷是落選的。

11月2日，婷婷並未去上課，直至下午5時許，室友回到寢室，發現她用睡褲吊在自己床上，已經沒有了呼吸。

婷婷與男友QQ聊天記錄。（封面新聞）

事發後，婷婷的母親與姐姐來到學校，其母提出3大質疑：首先，孩子整日沒去上課，老師卻不關注，在寢室出了問題，為什麼寢室老師也不知道？其二，孩子思想波動，老師知道有輕生的想法，為什麼從沒和家長聯繫，也沒有進行心理疏導；其三，至此，學校為什麼未派出對接人和家長溝通這件事，肖某也一直未出面。

湖南師範大學官方微博。（微博）

11月6日，當地警方表示仍未有任何結果，商學院黨委辦、商學院行政辦、商學院會計系主任，亦均未有任何回應。11月7日，湖南師範大學官方微博發佈情況通報，表示「針對該生不幸身亡的有關具體情況，學校有關部門正在進一步核查中。」

目前，婷婷的母親已向校方發出律師函，目前案件正進一步調查中。

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（綜合報道）