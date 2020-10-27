抑鬱媽打算自殺　生命最後關頭貓超人出手　獲救後她說超感人發言

在心情低落時，想想貓咪的貓生哲學，可能令你有所啟發。 當你面對失意時，有貓咪在身旁，絕對可以給予你正能量。近日有網民分享了自己的故事到貓咪群組裏，表示自己因抑鬱症發作，曾有輕生念頭，雖然得到網民們鼓勵支持，但還是服藥了。幸好最終及時被救起，而家中貓咪便是生存下去的動力之一。

這個故事來自Facebook的貓咪群組裏，有貓奴表示自己因抑鬱症發作，產生了自殺的念頭。但她最放不下的是家中愛貓，因此發文表示，願把所有積蓄財產都付出，只希望有人能把貓咪好好照顧下去。

網民們得悉後，紛紛留言鼓勵，給予正面支持，希望她能堅強下去。可是貓奴最終還是服藥輕生，幸好及時獲救。在住院期間，貓奴回想起與貓咪生活在一起的9年，真切感受到：「我放不下牠。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，抑鬱症發作的貓奴，心底還是念念不忘愛貓】

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本來很怕忘記我的牠，回家沒多久就來躺大腿，一樣是我走到哪跟到哪的小跟屁蟲，這次跟牠打勾勾約定好了，絕對再也不放手，要牽手一輩子繼續努力下去。

隨着貓奴再次出現，網民們總算鬆了一口氣。貓奴指自己一切很好，也把貓咪接回家了。她也留言表示，「感謝大家的幫忙，因為23天沒手機用，這兩天出院才把留言跟所有訊息看完，感謝大家鼓勵我，在這裏我得到很多溫暖，往後我一定會堅持下去。」

【貓咪這麼可愛，你怎忍心棄牠而去？快點擊圖片，放大看究竟貓咪做了什麼，才導致客廳變成水舞間】