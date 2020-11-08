為解饞向河中投殺蟲劑毒死22萬條魚　貴州4男子獲刑

貴州遵義市4名男子為了解饞，先是購買爆竹在當地一處河流「炸魚」，但未起效，於是將殺蟲劑甲氰菊酯（Fenpropathrin）倒入河，隨即成功捕獲10多條魚回家食用，當地村民隨後也在該河流打撈出數百磅魚。 不過，4人做法對水域生態造成嚴重破壞。案發當晚，涉事河流漂浮起大量魚屍，長達2.2公里河段的魚類幾近滅絕，總計22萬條魚死亡。當地法院判決指出，涉案4人行為構成非法捕撈水產品罪，情節惡劣，4人均獲刑。

據報道，法院經審理查明，今年1月30日下午，被告人李某、周某某釣魚未果，李某提議炸魚或毒魚，於是李某出資購買6瓶甲氰菊酯，邀約陳某某、楊某某攜帶爆竹到遵義市湘江河支流洛江河龍潭溝。

幾人先用爆竹炸魚，卻未能如願，遂將6瓶甲氰菊酯全部倒入河流，等待數十分鐘仍然釣不到魚。李某又出資購買10瓶甲氰菊酯，並全部倒入河流。數十分鐘後，4人成功捕獲10多條總重約1.5千克的魚回家食用。

當晚，涉事河段大量死魚漂浮。經鑑定，4人的行為導致2.2公里河段魚類幾近滅絕，河水、鱗片中檢出甲氰菊酯成分，造成魚類損失22萬餘條。

案發後，4人透過傳媒向社會公開賠禮道歉，共同出資11.4萬元（人民幣．下同）購買魚苗22萬條，在洛江河上游投放製作長效宣傳警示牌80塊，印製宣傳張貼畫1700份，並支付鑑定費。

法院認為，4人犯罪手段惡劣，後果特別嚴重，構成非法捕撈水產品罪，應當從重處罰。結合4名被告人犯罪後的補救措施，判處被告人李某有期徒刑1年半，緩刑2年；其餘被告人各有期徒刑1年，緩刑1年6個月。4人當庭表示服判，並已履行了主要義務。

事件引發熱議，網民紛紛表達不解，表示「有錢買毒藥，沒錢買魚？」、「有買毒藥和炸藥的錢，買魚吃不好嗎？」。還有網民質疑，被毒過的魚還能吃嗎？對此，有網民解釋稱，甲氰菊酯對人的毒性較低，但直接在河道中使用會對水生生物造成毀滅性打擊。

（綜合報道）