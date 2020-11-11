重慶團夥以玄學算命詐騙全國逾千人　33人遭逮有受害者入夥挽損失

重慶市公安局江北區分局近日破獲一宗迷信詐騙案，涉案團夥假借心理諮詢服務之名，通過玄學算命組織在全國詐騙逾千人，涉案金額達1500餘萬元（人民幣．下同），案中共33名疑犯被捕。

事緣今年9月7日，警方接到先女士報案稱，她去年中旬被「今飛揚企業管理諮詢服務部」工作人員李某某詐騙6萬餘元，對方以改電話號碼可改變命運、買塔可使家庭和睦，以及買手錶可使兒女聽話等名義作案。

民警於是介入偵查，發現李某某自2015年4月以來，便夥同黃某某、高某等人在江北區金源路的「今飛揚企業管理諮詢服務部」屢次騙取受害者大量金錢。據悉，團夥的目標顧客多以家庭、婚姻、財運等不順利前來諮詢，李某某於是充當「大師」，按顧客的生辰八字和電話號碼推算其運勢，之後再謊稱需要「改運」，讓顧客付高價購買吉利的電話號碼，以及寶塔、手錶等，協助「轉運」。

警方拘捕案中疑犯。（網上圖片）

部分客戶購買了電話號碼後，為了挽回損失，又會成為李某某的「代理人」協助實施詐騙，從中抽取提成，這些「代理人」有50餘人，遍布全國各地。目前主犯李某某現已被檢察院批准逮捕，其對犯案一事供認不諱，至於黃某某和高某則已被採取強制措施。

（澎湃新聞）