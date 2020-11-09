《Emily in Paris》取景法國宮殿級酒店　百年底蘊贏巴黎名流青睞

《艾蜜莉在巴黎 Emily in Paris》——一部披著法式浪漫外衣、本質還是美國小甜心劇的Netflix，火遍全球，相信不少人都跟小編一樣，一口氣煲完10集，並且已經在等第二季了。 整部劇充斥各種話題元素：擁有全球熱門美劇《色慾都市 Sex and the City》編劇和服飾團隊的夢幻陣容；讓不少人將之與《穿Prada的惡魔 The Devil Wears Prada》的穿搭做對比，當作時裝劇來看；也有人提起《花邊教主 Gossip Girl》劇情來對標。褒貶各半。

一部分人吐槽Emily的服飾搭配過於繽紛絢麗，儼然還是一枚美國小甜心，和追求French Chic式時髦的巴黎人有差距，倒是熟女上司充分展現了法國女人骨子裡的時尚。當然，亦有喜愛並求同款穿搭的觀眾。

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此外，有人詬病劇情過度美化了巴黎「市容」以及「戲劇性醜化」法國人，大多海外觀眾一笑了之，反倒增加了不少趣味話題。當然，你也可以索性當作巴黎旅遊風光片來欣賞，劇中不乏繽紛多彩的巴黎景點、艾菲爾鐵塔夜景、塞納河畔、法式樓房、街角咖啡館、米芝蓮餐廳以及精品花店。

眼利的酒店愛好者，一定發現巴黎最奢華、最具魅力的酒店之一，Hotel Plaza Athénée（巴黎雅典娜酒店）亦有出鏡！一時勾起了我曾經造訪體驗的美好記憶，同時，也默默給沒去過的人先介紹。

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「瑪麗蘇劇」的開外掛人生

《Emily in Paris》是妥妥的瑪麗蘇（即角色過份理想化）劇集，大致講述了一位初入職場不久的美國女孩Emily意外獲得外派去法國巴黎工作一年的機會。於是，懷揣著各種法蘭西浪漫想像，她來到了巴黎。沒想到初來乍到就受到了上司和同事們的排擠，劇中不乏法國人的傲慢、清高以及挑剔，儘管激起了法國觀眾吐槽，但這種美式調侃被大多數外國觀眾當作了娛樂。

Emily本著光芒萬丈的主角光環，開啟了開外掛的事業與桃花雙豐收，不但在本職工作中創意迸發，還因在Instagram分享巴黎生活而順便成了KOL！在劇的後半段，她力挽狂瀾扭轉局勢，獲得了法國上司認可以及同事喜愛，不愧是主角。

Emily來巴黎之後桃花也朵朵開，從公司客戶霸道總裁的垂青，年輕酒莊少莊主的艷遇，到時尚大牌設計師和大學教授，乃至「好閨蜜」的廚師男友……這就吻上了全劇最帥的男人！他是Emily樓下鄰居，對面餐廳廚師，也是她在巴黎的閨蜜的男朋友。成為全劇最熱話題，大家紛紛議論Emily的「茶藝水平」（即綠茶婊），同時又期待二人走到一起。

兩人曖昧的其中一個片段，正是在Hotel Plaza Athénée（巴黎雅典娜酒店）拍攝的！同時，還是Emily職場開外掛的轉折點，是法國上司救她於工作危機，「降服」她的地方。

這段就是在Hotel Plaza Athénée（巴黎雅典娜酒店）大堂拍攝的，Emily跟著明星進入酒店並協同入住。大堂和走廊的每一盞璀璨水晶吊燈，都彰顯了酒店的華麗與奢侈，簡潔流暢的線條與大理石地面，透露著老牌奢華酒店的經典與優雅。二人隨之來到的酒店客房，同樣延續了這種法式典雅與低調華麗之感。

宮殿般的Hotel Plaza Athénée

Hôtel Plaza Athénée幾乎是巴黎精神的代名詞。從1913年開業迄今，始終保持優雅、經典和奢華，是都市名流以及酒店愛好者的摯愛之選。

酒店歷史悠久，由建築師harles Lefevre設計，於1913年4月20日正式開業。巴黎豪斯曼風格建築，搭配經典切割的石材與裝飾精美的鍛鐵陽台，風格鮮明令人印象深刻。酒店位置絕佳，比鄰艾菲爾鐵塔和塞納河等標誌性景點，以及舉世聞名的高級女裝之家——蒙田大道（Avenue Montaigne）。

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2001年，Hôtel Plaza Athénée加入Dorchester收藏系列，酒店內的明星餐廳Alain Ducasse au Plaza Athénée被授予米芝蓮三星，而Patrick Jouin重新設計了酒吧。同年5月，酒店成為第一批獲得官方「宮殿」殊榮的酒店之一。

Hôtel Plaza Athénée設有12種房型，208間客房，從高級客房到皇家套房，其中包括54間巴黎式精裝修的套房，分別提供截然不同的壯麗景觀。窗外是綠樹成蔭的蒙田大道，時尚店鋪遍布，遠眺艾菲爾鐵塔是「最巴黎」的風景，近可鳥瞰酒店內寧靜的庭院花園。

2014年8月31日，酒店曾經歷重裝開業，由著名設計師讓Jean-Jacques Ory操刀，他曾設計LVMH巴黎總部，從此開啟嶄新的優雅時代。此外，Bruno Munari，Patrick M. Hanrahan，Sanjit Manku和Marie-JoséPommereau等有影響力的室內設計師亦參與其中。Eiffel Suites擁有無與倫比的景緻：塞納河和雄偉的艾菲爾鐵塔盡收眼底；迷人的複式套房還設有私人健身區、桑拿房和有風景的寬敞露台。

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Alain Ducasse，可謂全球美食圈大神，是舉世聞名的一代法餐頂級廚神，他的餐廳Alain Ducasse au Plaza Athénée就在酒店內，是一位難求的Fine Dinning法式高檔餐廳。作為Hôtel Plaza Athénée的名片之一，不乏慕名而來因渴望味蕾巔峰體驗而造訪酒店的遊客。餐廳環境聞名遐邇，璀璨斑斕、工藝繁複的水晶吊燈是標誌性裝飾，貝殼型的座椅、純粹明亮的白色調、銀色金屬質感裝飾在早年已為餐廳貼上未來感、前衛時尚的標籤。餐廳自2000年以來，連年屢獲米芝蓮三星殊榮，餐廳精選最佳時令食材，並以此為靈感設計季節新菜品，是摩登法餐的完美演繹。

就連餐廳所供應的早餐，亦頗具儀式感，被譽為城中最美味、最華麗的早餐，就連一份經典、簡單的法式多士也做得出神入化，唯有親身體驗方能體會。酒店的酒窖餐酒豐富多彩。另外，酒店的酒吧Le Bar du Plaza Athénée也在劇中出鏡。由Patrick Jouin精心打造，屬於時尚前衛的當代風格酒吧，提供各種味創意雞尾酒。

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