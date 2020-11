《Emily in Paris》取景法國宮殿級酒店　百年底蘊贏巴黎名流青睞

《艾蜜莉在巴黎 Emily in Paris》——一部披著法式浪漫外衣、本質還是美國小甜心劇的Netflix,火遍全球,相信不少人都跟小編一樣,一口氣煲完10集,並且已經在等第二季了。

整部劇充斥各種話題元素:擁有全球熱門美劇《色慾都市 Sex and the City》編劇和服飾團隊的夢幻陣容;讓不少人將之與《穿Prada的惡魔 The Devil Wears Prada》的穿搭做對比,當作時裝劇來看;也有人提起《花邊教主 Gossip Girl》劇情來對標。褒貶各半。