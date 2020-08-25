名牌sales見過的愛情故事　美女連續3天帶不同男人進店結局極離奇

奢侈品櫃哥櫃姐說，七夕是最忙碌的一天，也能發生最多的故事。

又是一年浪漫的七夕節，奢侈品的櫃哥櫃姐卻無暇休閒。眼見成群結隊的情侶湧進商場，直到在店門口立起圍欄，也抵擋不住蛇形的長隊。客人提前預定的禮物也要精心包裝好寄出去。他們已經習慣了從早忙到晚的節奏。

排隊在這幾個月並不稀奇，疫情讓國人的奢侈品消費慾回歸國內，全球的貨品都聚集在中國。男男女女買得越嗨，他們也越忙得飛起。往年七夕節五六百萬的銷售額，今年日常就能輕鬆拿下；甚至有大店月月破億，每天都在刷新記錄。

我和四位奢侈品大牌的櫃哥櫃姐聊了聊。七夕當前，他們每天遇見形形色色的客人，又經歷過哪些故事？（點圖繼續閱讀）：

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在對話中，櫃哥櫃姐們有的表情神采奕奕，有的一臉倦態，但同樣的是，他們很快就要轉身投入新一輪的消費浪潮裡去了。

這份工作如同大千世界的縮影，正因如此，他們懂得用自己的方式抓住人心。七夕了，前方又有怎樣的浪漫和轉折在等著他們呢？

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