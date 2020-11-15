河南父子反殺夜闖家門者遭判死緩　檢方駁回抗訴：闖入未必行兇

2009年7月19日夜晚，河南新鄉封丘縣村民張好峰因舉報村支部書記，遭書記的兒子許振軍帶人上門報復。在衝突中，許振軍被砍死亡。 此後，張好峰父子被捕並被控謀殺。新鄉中級法院和河南省高院先後在判決中認為，許振軍是被屋主張好峰父子謀殺，張好峰父子不構成正當防衛，兩人遭判處死緩。及後，張好峰一家人為此案申訴長達11年。 及至上周二（10日），河南省檢察院出具《刑事申訴複查通知書》，拒絕為張好峰父子提請抗訴。通知書中稱，案發當晚許振軍再次闖入張家是有過錯的，但「僅僅依據許振軍上次有明顯過錯的經歷，並不能直接確定其本次一定實施暴力違法犯罪行為」。

張好峰妻子常衛雲申訴11年未果。（紅星新聞）

綜合內媒報道，新鄉中院、河南高院在此前的判決中認為，張好峰父子先持武器做好了準備，在許振軍沒有防備的情況下，將他砍傷，不構成正當防衛。張好峰一家人在案發後持續申訴，2019年3月，最高人民檢察院將該案交由河南省人民檢察院立案複查。

河南省檢察院在上述通知書中，支持了法院的判決。通知書稱，張好峰父子聽到砸門聲音，提前準備好木棍等工具，將燈熄滅在院中等候，其攻擊性明顯，行為具有一定的主動性；案中只有許振軍一人受嚴重創傷，有多達12處創口和7處劃傷。

通知書認為，原審法院認定的主要事實清楚，證據確實、充分，處理並無明顯不當，「本案不符合抗訴條件，本院決定不提請抗訴」。

不過，張好峰的妻子常衛雲上周五（13日）在微博寫下其所了解的案件經過，稱事緣9家村民聯合到縣紀委反映村支部書記許洪振非法買地、嚴重貪污的行為，及後9家全部遭到許洪振兒子許振軍帶人打擊報復。

常衛雲說，事後，警方一直沒有抓捕許振軍，直到事發當晚，許振軍又帶團夥再次翻牆、砸門私闖入屋，打傷、砍傷張好峰及其兒子，張好峰被砍13刀，口腔粘膜和腹部粘膜都受損，許振軍則是「在亂中被其同夥誤傷」。

網民一面倒地認為該案判決不公。（微博評論截圖）

案件再度成為網民關注焦點，在微博，圍繞此事的評論多達數萬則，網民一面倒地認為，按當時情形，即使張好峰父子砍死許振軍，也屬於正當防衛，認為相關判決只會助長黑惡勢力的橫行霸道，呼籲官方再徹查此案：

「別人來我家殺我難道我要等死嗎？而且就算他這次不殺我下次不會再殺我嗎？」 「掃黑除惡舉報一波？我不信一個村支書背後沒有保護傘敢這麼大膽。」 「私闖民宅很多國家直接槍斃」 「不是行兇 來拜年嗎」 「法官的意思要被打個半死不活，才可以反抗」

（綜合報道）