廣西7名殘疾老人因三輪車被扣欲結伴跳江　當局指已放行車輛

內地上周六（14日）傳出廣西柳州市7名殘疾老人欲結伴跳江，引起網民關注。 柳州市「五車」整治辦公室周日（15日）回應指，7人因非法營運三輪車被扣車，故選擇用集體跳江的方式討回車輛；他們並非首犯，其中5人事後已寫下保證書，執法人員已放行車輛。

網傳片段顯示，7名殘疾老人坐在柳江大橋的欄杆上準備集體跳江，警員不斷規勸。影片在微博上被大量轉發。

柳州市「五車」整治辦公室工作人員指，當地執法人員上周六中午在市汽車總站巡查，發現有10多輛殘疾代步車排成行在車站前停車候客；由於涉嫌未取得巡遊出租汽車經營許可，擅自從事巡遊出租汽車活動及未將車輛停放在劃定區域等違規行為，遂依法暫扣9輛殘疾人代步車。

執法人員當時除了教育違規車主，更明確告知車主周一（16日）需到柳南區「五車」辦進行處理，但仍有多人不服，其中7人則結伴到柳江大橋，擬用跳橋向執法部門施壓，以達到免予處罰的目的。經警員及相關部門工作人員教育，7人當晚已停止過激行為，並表示願意接受處罰。

工作人員稱，周日上午已有5名當事人到柳南區五車辦接受處理，並寫下保證書，執法人員已予以車輛放行。

工作人員稱，涉事7人並非首犯，但因是殘疾人士，執法人員均以教育處理為主。他續指，殘疾人士只要身體情況確實需要，可使用專門的殘疾人機動輪椅車上路，但利用殘疾車攬客盈利屬非法營運，且輪椅車一般沒有牌照及保險，一旦發生意外，傷者根本無從索賠，甚至連治療費都要自掏腰包。

（綜合報道）