打擊社區賣淫嫖娼　湖南長沙派出所通告：一律通報家人和工作單位

湖南長沙公安岳麓分局望城坡派出所，日前與當地商貿城社區聯合發出通告稱，為了深入持久展開「掃黃打非」，將對賣淫嫖娼人員一律通報工作單位、社區和家庭成員。

根據網傳照片，這份通告稱，為淨化社會空氣，維護社會和諧穩定，將對賣淫嫖娼人員除法律處罰外一律將其違法事實通報工作單位、戶籍所在地社區（村委會）和家庭成員。

相關負責人向內媒表示，該社區遭遇較多賣淫嫖娼類投訴案，警方和社區因此下決心整治，該社區也是該所管轄範圍內唯一粘貼了此通告的社區，目的是讓違法人員「三思而後行」，通告發出後已經取得良好效果。

派出所警員表示，（賣淫嫖娼）相關從業者的法律意識淡薄，一方面想通過這種宣傳提高他們的羞恥感，提高法律意識，另一方面也讓想做這些事情的人考慮後果，包括名譽和家庭生活和諧等。

至於將相關信息通報給家庭成員、工作單位和戶籍所在地社區、村委，會不會侵犯其私隱？商貿城社區黨總支書記彭曼群稱，這些信息「並沒有公開」，而且如果沒有做（賣淫嫖娼行為），也就不存在這種問題。

警員則表示，如果被處罰人有強烈意願不願意通知家屬，或者不願意提供家屬聯繫方式的，警員出於多方面考慮有可能不會通知家屬、工作單位，更不會通報給戶籍所在地的社區或村委會。

事件在網絡引發熱議，網民看法不一，有人批評警方做法「太不給面子」、「這樣的執法合法嗎？」，也有人說，「他選擇嫖娼的時候，就已經沒有面子可言了」：

「最好是這樣，想結婚的都可以去查查這個人有沒有做過這些齷齪事。」 「都被抓了，你以為不通報別人不知道你嫖娼嗎。」 「過度使用公權力了。」 「這種通報的措施，用在那些強姦、盜竊、不還錢的老賴們身上，不是更有用嗎。」

（綜合報道）