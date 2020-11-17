江蘇男不滿吸毒遭舉報　持鐵鎚砸傷前女友　被捕後埋怨鐵鎚不好用

江蘇揚州一名男子傅某，因為吸毒而遭到女友王某舉報。兩人分手後，王某很快結交了新男朋友涂某，傅某向王某求復合不得，還與涂某發生了爭吵，因而對王某和涂某懷恨在心。 10月16日，傅某一路尾隨王某到其住家附近，持在五金舖購買的鐵鎚，砸傷王某和涂某，事後傅某被警方拘捕。更離譜的是，傅某不僅絲毫沒有悔意，還向警方抱怨鐵鎚不好用、買假了。

王某表示，她與傅某的戀愛關係維持了3年。今年上半年，王某發現傅某吸毒，對此非常反感，多次要求傅某戒掉，但傅某置若罔聞。今年6月的一天，王某再次發現傅某在出租屋內吸毒，於是報警。

王某的頭被砸得鮮血直流。（現代快報）

及後，兩人分了手。很快，王某就結交了現男友涂某，並與之同居。傅某在接受警方依法處理後，到了外地打工，卻因受不了苦又回到揚州，還一直向王某要求復合，令涂某感到不快，涂某和傅某一度發生爭吵。

據傅某交代，這件事讓他覺得遭受奇恥大辱，一怒之下產生報復念頭。因為買刀容易引起他人的懷疑，傅某就去五金舖買了一把鐵鎚。

王某的現男友涂某也被當場敲暈。（現代快報）

事發當日，傅某帶着鐵鎚來到王某工作單位附近蹲守。王某下班時發現了傅某，害怕傅某對她不利，特地喊上一名女同事一起回家，沒想到傅某一直跟在兩人身後。當走到王某租住地附近時，傅某掏出鐵錘沖上前連續敲擊王某頭部，將王某當場敲暈。傅某還搶走了王某的家門鑰匙，衝進王某家中將涂某敲傷，隨後逃離現場。

傅某被警方拘捕後，不僅沒有悔恨態度，反而抱怨鐵錘不好用，買假了。目前，傅某已被警方採取強制措施，該案還在進一步辦理中。

（現代快報）