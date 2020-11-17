湖北巨型關公像遭揭違建須整改　當局正制定搬移方案

湖北荊州一個巨大的關公雕像早前遭揭發是違法建築，並出現沉降等問題，因而被住建部要求整改。事隔一個多月後，據荊州發布微信公眾號周二（17日）消息，荊州市正就違建的巨型關公像制定搬移方案。

據報荊州市已組織規劃、建築、雕塑、文保等領域的權威專家，就關公雕像搬移選址方案進行諮詢論證，並結合國土空間規劃、城市歷史文脈、自然環境、旅遊發展規劃等，科學制定搬移方案。另據央視「焦點訪談」周一（16日）報道，在巨型關公像未有獲得審批之下，有關部門在雕像長達兩年的建設期中，卻始終不聞不問。

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據早前報道，涉事關公雕像位於荊州古城東南側的「關公義園」內，其基座是關公文化展示中心。關公雕像淨高48米，連同基座共高58米，重量超過1200噸。惟內媒揭發指消防部門曾要求關公雕像內部的防排煙系統整改，但當時雕像已經建成，如要整改就必須整個破除。報道又提到，關公文化展示中心與地面相接處如今已出現沉降導致的縫隙，最寬處約有7厘米。中心台階附近部分地板亦有凹陷，與水平面呈30度彎曲。

荊旅集團總工程師王維在受訪時就強調關公雕像本身結構沒有問題，但承認關公雕像的確未得到規劃部門許可，原因是其屬於「藝術品」。

住建部隨後在通報中指出，關公雕像違反《荊州歷史文化名城保護規劃》有關規定，破壞了古城風貌和歷史文脈，要求湖北住建廳要結合職責配合有關部門，跟蹤指導荊州市做好整改工作，同時要堅決杜絕濫建「文化地標」等形像工程、政績工程。

（綜合報道）