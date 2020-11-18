遼寧殘疾按摩師「反殺」醉漢案　法院一審認定防衛過當判刑4年

去年9月18日凌晨，遼寧撫順44歲的殘疾人按摩師于海義在店內休息，一男子呂某酒後強行闖入于海義店內。此後，兩人發生衝突，于海義持刀將呂某捅傷，後者大量失血死亡。案件周三（18日）於撫順市中級人民法院一審宣判，被告于海義遭認定防衛過當，故意傷害罪成獲刑4年。目前于男未決定是否上訴。

案情指，2018年9月18日凌晨2時許，于海義在其工作的新撫區五道街某足療店一樓休息期間，52歲男子呂某敲門稱要進店足療。由於已過營業時間，于男拒絕開門，惟眼見呂某推動上鎖的大門欲進店內，他返回屋內取出折疊刀防衛。之後，呂某將門推開，強行進入室內與于男廝打起來，期間于男刺中呂某腹部，這時在二樓休息的叢某、王某聽到聲音後報警。最終，呂某經送醫搶救無效死亡，于男則於醫院內逃離。

經鑑定，呂某被帶刃刺器刺中上腹部造成腸系膜動脈斷裂大失血而死亡，于海義亦在事後向警方投案。檢方認為，于男並非只能採取上述行為才能有效制止不法侵害，其對呂某造成的損害，遠遠超過只是使其喪失侵害能力或終止其侵害行為的程度，故屬於防衛過當，應以故意傷害罪追究其刑事責任。至於死者家屬提出了附帶民事訴訟，索賠喪葬費、死亡補償、精神撫慰金共82萬餘元人民幣。

公開開庭審理期間，于海義辯稱足療店從未提供過夜的服務，事發時正值凌晨2時，他與兩名同事亦已休息，自己處於熟睡狀態，結果被呂某敲門聲吵醒。由於呂某欲強行進入店內，他感到十分害怕，且覺得對方可能帶了工具，故進屋拿了折疊刀。

于海義2016年因交通肇事後被評定為四級殘疾，屬於輕微殘疾，能自理生活，其同事亦稱他平時工作很正常，沒有發現其是殘疾人。但于的辯護律師殷清利則認為，于海義傷殘等級所反映的行動能力是與呂某相對比，故其實力比起呂某並不在一個層次。

撫順中院認為，呂某的行為屬於不法侵害行為，但他並未實施行凶、殺人、搶劫、強姦、綁架等行為，且沒有攜帶任何凶器等；于海義已認出呂某曾到過足療店消費，在呂某進入門廳時，他並沒有面臨嚴重的不法侵害，卻持尖刀捅刺對方腹部，其行為並非必須，且造成被害人死亡後果，屬於防衛過當，遂作上述判決。

（紅星新聞）