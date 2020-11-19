醫護救護車內食蕉飲水「不尊重」？　患者家屬解畫：一天滴水未進

內地網上流傳一則醫護人員疑似在救護車內吃悠閒吃喝的影片，當時有數名醫護人員圍坐在患者身旁大口大口吃香蕉，還有一名醫生在喝一口手上的礦泉水後擰緊瓶蓋，並指着電腦與旁人交談。 對此醫護人員的舉動，有網民就留言批評稱是「不尊重」，「胃口可真好，這就是醫者仁心嗎」、「急救車上吃東西，還救人不救了？」 涉事醫生及患者家屬隨後有現身說法，解釋當時情況緊急，難以停車吃飯，故此只能臨時以香蕉果腹。

據了解，影片內容是河南阜外華中心血管病醫院醫護人員的一次急救轉運過程。患者來自河南舞鋼市，其急性心肌梗死、心臟驟停。由於當地醫療水平有限，患者被安排轉運到超過200公里外的鄭州阜外華中心血管病醫院緊急尋求救援。據介紹，當時醫護人員知悉情況後，當日早上10時就從鄭州出發，去程2個多小時、現場搶救2個多小時，前後近7小時的高強度體力消耗。

影片中其中一名醫生李建朝就現身解釋，香蕉、麵包能快速充飢和恢復體力，又不耽誤後續救治，「時間不允許，停車吃飯更是不可能，我就在途經的超市快速買了香蕉、麵包和水。」李建朝稱，患者在回程時情況已經穩定，強調醫護人員有在時刻關注，即便當時在吃東西，視線也從未離開監測儀。

不少網民是支持及體諒醫護人員。（河南商報）

患者家屬亦有現身詳細說明當時情況為醫護人員護航，「回去路上吃點香蕉這很正常啊，我當天就在車上陪護」、「他們當天上午趕來搶救，一天滴水未進，路上還一直給我講解父親各項指標出現好轉，讓我放寬心吃點東西墊墊，回到鄭州還要繼續給我父親做手術。」。患者家屬指，網民不該有誤解，「他們是救我父親命的人，他們的付出我都看在眼裡。」

（綜合報道）