四川企業Team Building　4人疑體驗「蜘蛛俠走鋼絲」遇溺3死1傷

四川瀘州一間企業日前舉行團建活動（team building），不料在拓展訓練中，有4名員工疑似體驗「蜘蛛俠走鋼絲」活動時遇溺，其中3死1傷。當地警方通報稱，相關責任人目前已被警方控制。

綜合內媒報道，11月20日下午，網傳四川瀘州市納溪區大渡口鎮「夢裏水鄉」景區，一公司組織員工在此進行拓展訓練時有人落水溺亡。

現場影片顯示，一段河流中有多名身着救生衣的人撲水掙扎，有人大叫「抓住繩子」，水中也有人未着救生衣在掙扎；另有影片顯示地上躺着人，有人對溺水者展開急救，有人打電話說「你們快點嘛，4個人都昏迷起的」。

11月21日凌晨4點，瀘州市公安局納溪區分局發布通報稱，20日下午4時8分，分局接市局指揮中心指令稱，在大渡口鎮平橋村有人落水。接報後，分局指令大渡派出所前往現場處置。

經警方初查，事件是某公司員工在納溪區大渡口鎮平橋村一農場開展水上拓展運動過程中發生意外，造成3人死亡，1人受傷。目前，公安機關已依法將相關責任人控制，事故原因正進一步調查中。

根據「納溪夢裏水鄉」微信公眾號介紹，「夢裏水鄉」是一個集鄉村旅遊、素質拓展、青少年研學、親子農耕、休閒農業為一體的旅遊度假培訓綜合基地；園區總佔地面積近千畝，是「國家AA級旅遊景區」、「中國知青旅遊文化聯盟的旅遊、養生、采風基地」和「省級示範休閒農莊」，同時也是「瀘州市納溪區中小學生研學旅行基地」。

據《紅星新聞》報道，根據網傳片段和「納溪夢裏水鄉」微信公眾號介紹，事故疑因景區「水上側攀網」掉落水中所致。上述微信公眾號介紹，「水上側攀網」可讓人體驗蜘蛛俠爬牆走鋼絲的感覺，網長25米，坡度85度。側爬網對學員們身體平衡感、敏捷度有一定的考驗。可以鍛鍊勇氣，讓人克服恐高症和膽怯心理。

事件引發網絡熱議，不少人認為，企業舉行這類所謂的「拓展活動」沒有必要：

「最討厭拓展，一天就能讓大家團結？？？」 「搞這種活動就算了，還專挑休息日，還不准缺席。太討厭了」 「多發點工資比啥都好，這些奇奇怪怪的東西真的不想吐槽」

（綜合報道）