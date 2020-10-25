大欖千島湖清景台逼爆　爭打卡、匿草叢吸煙　市民：多人過彌敦道

疫情下港人難以「逃離」香港，每逢假日郊野公園現郊遊人潮，政府籲「山野無痕」，行山客卻開闢小徑「打卡」，山野「禿化」現象日趨嚴重。 去年3月對外開放的大欖千島湖清景台是行山熱點之一。記者今午上山視察，登上觀景台的山路現人龍，為擺脫「人海」景色，不斷有人沿小路走出觀景台外的大石拍照，亦有市民坐在草叢中吸煙休息。 有市民指跟人群下來，認為該處景觀較好，但落斜路時較「跣腳」，故要小心翼翼。有行山客不諱言，清景台的人潮「多過彌敦道」。

+ 9 + 9 + 9

前往千島湖清景台人流不斷。(余俊亮攝)

上周五（23日）起，持牌旅行社可舉辦不多於30人的本地遊旅行團；同時可參與綠色生活本地遊鼓勵計劃，每接待一名本地客參與綠色本地遊，可獲200元資助，每間上限20萬元。多個旅行社已積極推銷本地遊，當中大欖涌水塘「千島湖清景台」成熱門景點之一，一日遊團費約200多元。

環團綠惜地球日前上載千島湖清景台相隔一年多的航拍照片，見證其「崩壞」一面。不少行山客越過圍欄走出觀景台外的大石拍照，觀景台對出斜坡被人潮踩出數條「打卡小路」，令小路日漸變寬及表土退化。

至距離清景台約200米分岔路，從大棠及黃泥墩水塘方向上山市民相遇，現場出現排隊上山人龍。（余俊亮攝）

前往千島湖的行山客絡繹不絕。（余俊亮攝）

郊野公園人頭湧湧

《香港01》記者今午視察，陽光普照下上山的行山客絡繹不絕，不時出現遊人、單車、私家車爭路。在大棠燒烤場，即使已被圍封，亦有漁護署告示指「燒烤地點現正暫時封閉，遊人在封閉期間不得進入圍封範圍，違者可被檢控」，仍有不少人闖入「禁地」野餐。

在登上千島湖清景台的石級路，梯級狹窄得只容一人上落，出現上山及下山遊客爭路情況，有人不禁驚嘆「嘩！咁多人！」途中的休憩處有多人休息進食及聊天，有人索性坐在草叢內吸煙，路上亦發現有口罩被丟棄。

市民張先生坦言，人潮比想像中多，擔心有傳播疫情風險。(余俊亮攝)

危坐山邊大石「打卡」

距離清景台約200米分岔路，從大棠及黃泥墩水塘方向上山市民相遇，現場出現數十人排隊上山人龍，途中亦人流不絕，熱鬧程度猶如置身鬧市。

在清景台一帶逾百人「打卡」，但市民大呻「影唔到相」，籲同行友人一同沿旁邊小路下去觀景台外的大石，因沒有梯級，部分人甚至「瀡」下山，有人危坐在大石旁，亦有人單腳站立拍照。

市民李小姐首次到訪千島湖，大嘆「多人過彌敦道，無諗過咁多人」，拍完照也馬上戴回口罩防疫。她走下大石「打卡」，坦言「人哋落我咪跟住落…咁辛苦行到上嚟，唔係唔影嘛？」也感覺該處景觀較好。但她也提醒，下斜路時較跣，故自己亦小心翼翼。

遊人如鯽 憂播疫風險

同樣登上大石的陳小姐表示，觀景台實在太多人，才下斜路拍照，感覺「未算太驚」，但明白有少許危險性，「會自己衡量安全及能力」。她認為，若下面的大石非適合公眾進入，最好豎立告示牌提醒。

此外，有市民對開闢的小路有保留。市民張先生坦言，人潮比想像中多，擔心有傳播風險，只能做好自己，例如沿途均佩戴口罩。他認為，下去大石有一定危險性，「打到卡就得啦，有咩意外自己負責，唔好搞到其他人」。

陳小姐表示，觀景台實在太多人，才下斜路拍照，感覺「未算太驚」。(余俊亮攝)

李小姐首次到訪千島湖，大嘆「多人過彌敦道，無諗過咁多人」。(余俊亮攝)

本地遊吸引力低 不希望被限時限刻

至於會否考慮參與本地遊，張先生指沒有興趣，「自己想去邊度，咪自己計劃」，不希望被規限，認為本地遊或適合不善規劃行程、年紀較大的市民參與。

李小姐也補充指從沒考慮參加，「自己行到嘅地方，點解要畀錢去？好多地方自己都去到，唔需要被限時限刻，15分鐘影完相就走。」

▼10月23日起重開處所及放寬措施▼