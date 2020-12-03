丁真被政府會議提及　四川甘孜州州委書記稱要引導好「丁真現象」

四川甘孜州理塘縣的20歲藏族青年丁真近日意外爆紅，被封為「甜野男孩」，帶挈家鄉在一夜之間聞名全國。甘孜州委日前舉行專題會議，主題是為進一步做好甘孜州冬季旅游相關工作，會議上亦有提及到「丁真現象」，稱要將現象引導好。

圖輯｜四川藏族男丁真一夜爆紅 擔任形象大使冀宣傳理塘縣旅遊文化

州委書記劉成鳴在會議上表示，丁真爆紅後讓更多人知曉甘孜、了解甘孜、嚮往甘孜，要將「丁真現像」引導好、保護好，讓丁真更好地宣傳家鄉、服務家鄉。副州長馮俊鋒亦有回應丁真被各方「搶人」，尤其西藏欲要「插足」丁真，馮俊鋒表示，不存在「插足」之說，甘孜被譽為「藍色星球上的最後一塊淨土」，是藏族文化的核心走廊，與西藏山水相連、文化共通、旅游資源稟賦共融，具有廣泛的歷史淵源與經濟聯繫，「丁真是藏文化滋養下的獨特存在，不要因『流量帶偏話題』，影響川藏兩地良好的兄弟關係。」

馮俊鋒更稱丁真的未來可期，他也已表示熱愛家鄉，政府會充分尊重其個人願望，但丁真還是一個涉世未深的青年，需要學習、歷練的地方還很多，衷心希望其健康成長的路上平靜的生活不要被中斷。

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丁真爆紅並非偶然，事前事後均有所準備及配合。「丁真現象」也反映出內地已然轉變扶貧的思路及方法，其堪稱是「精準扶貧」的最佳範例，成功擺脫以往旅遊扶貧的「陳腔濫調」。

丁真擔任理塘縣旅遊的「形象大使」。（網上圖片）

值得一提是，丁真在爆紅後帶挈家鄉得益，正處於旅遊淡季的甘孜州，酒店預訂量較去年同期激增89%，最高更一度達111%。此外，內地旅遊平台攜程網的數據顯示，「理塘」一詞的熱度從11月20日起急升，搜索量在11月最後一星期甚至增加620%。丁真如今已獲四川省甘孜州理塘縣文旅體投資發展有限公司簽約成為「形象大使」，年紀輕輕即投身成為國企的一員，並且馬不停蹄推出以丁真第一人稱視角拍攝的甘孜州旅遊新宣傳片《丁真的世界》。

（綜合報道）