中國特有「荒漠貓」現身四川阿壩　攝影愛好者成功捕捉身影

中國是世界上動物資源最為豐富的國家之一，當中更有世上最神秘的貓科動物「荒漠貓」。 四川民眾劉先生近日在阿壩縣城附近的多美林卡國家濕地公園內，意外邂逅荒漠貓並拍攝其身影，而本次「意外又驚喜」的經歷，更令一眾網民十分羨慕。

劉先生表示，自己喜歡野生動物、拍攝雀鳥，之前曾在濕地公園多次遇到藏狐、黃鼬等動物；他上月29日到濕地公園拍攝雀鳥，下午3時許準備離開時，發現不遠處的灌木叢中有一群鳥在亂叫、紛飛。他認為雀鳥應該是受到驚嚇，才紛飛做驅趕，於是上前查看，結果發現荒漠貓。

劉先生稱，起初以為是一隻家貓，惟雙方對視1分鐘後，他懷疑有可能是荒漠貓，「牠的耳朵尖，尖上有一撮毛，另外就是牠的五節狸花尾巴」，且體型更大，身上有草枯色毛髮，眼睛是淡藍色的虹膜。

他又指，當時與荒漠貓距離約4、5米，起初聽到貓發出「哈─哈」的驅趕聲音，直至牠停止發聲，他判斷荒漠貓已排除威脅，於是立即用相機拍下荒漠貓的身影。

他事後向多個組織發送照片求證，最終獲確認是荒漠貓。有網民認為貓臉不自然、有「p圖」嫌疑，惟劉先生解釋是光影原因才有錯覺，更表示「P圖的話也沒有意義啊」。

據山水自然保護中心介紹，保護工作者於前年9月中旬，曾在青海省玉樹藏族自治州稱多縣域嘉塘草原發現荒漠貓的野外繁殖家庭。據現有的調查顯示，荒漠貓與亞洲野貓沿崑崙山、祁連山一線南北分布，生活在四川西部、青海東部以及甘肅的部分區域。

荒漠貓是中國所有貓科動物中唯一的特有種，與大熊貓同為中國僅有的兩種特有食肉動物。由於人類目擊記錄不多，至今依然被認為是全世界最神秘的貓科動物。

（綜合報道）