勵志！新加坡截肢司機原是鋼鐵廠大老闆　因殘疾曾惹誤會遭投訴

【勵志故事】人生總會遇上困難，繼續生存下去就是有希望！新加坡1名Grab（與Uber類似的手機程式）司機早前因被乘客投訴沒有戴好口罩，結果被罰停止接載客人2周。原來這名司機背後滿是傳奇，他曾經是鋼鐵廠大老闆，因患上骨癌因截去其中1腿，其間合伙的哥哥亦因病去世，病患改變其命運，但他沒有倒下，轉行打工做司機，但卻經常因為殘疾引起乘客誤會，甚至被投訴。

邱英信現時是Grab司機，亦是殘疾人士。由於乘客未必理解他的難處，所以曾經引起誤會。（聯合早報圖片）

55歲的邱英信原本與哥哥一起經營鋼鐵廠，身為大老闆的他，日子過得不錯。可是在15年前，即他40歲的時候卻確診骨癌，病患改變了他的人生。當時邱英信常常覺得膝蓋疼痛，檢查之後才知道是骨癌，那時女兒還只有1歲，為了可以看到女兒長大，邱英信決定截去患癌的左腿，再做了足足18次化療。

可惜禍不單行，在邱英信接受治療期間，其哥哥也因病去世，原本靠哥哥打理的鋼鐵廠因疏於看管，生意一落千丈，邱英信最後只能落得破產下場。不過他還有家庭要照顧，所以決定申請成為的士司機，並成功通過考試。

做的士司機期間，乘客們大多不能看到邱英信是殘疾人士，而他亦因為長時間使用義肢，某次因為腿部肌肉抽筋而未能下車幫1名孕婦搬行李，結果被人投訴。

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年初他改為做Grab司機，但又被人投訴他沒戴好口罩。他解釋指，自己並非惡意要除口罩，只是當時鼻子覺得不適，於是才將口罩拉下一部分搔癢，順便呼吸一下新鮮空氣，全程連1分鐘都沒有，卻又被人投訴，結果被停止載客2星期。現時停載期已過，他稱之後會注意戴好口罩。

網民們都對邱英信表示敬佩，大讚他自強不息，更會盡自己所能自力更生，建議他可以在車上貼上告示，說明自己的難處，相信大多數乘客都會體諒他，同時避免誤會。

（聯合早報、星州網）

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