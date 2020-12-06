江蘇84歲老婦跳冰河救3歲兒童　孩子母親不幸溺亡

江蘇無錫市84歲老婦陳杏妹上周四（3日）聽聞有人落水，不顧自己年事已高，將自己的安危置之度外，毫不猶豫跳河救起一名3歲男童，一夜間成為名人。雖然其英勇行為受到其他居民稱讚，惟她對未能及時救起男童的母親感到非常自責。

利港街道黨委宣傳委員丁小紅表示，陳杏妹居住於利港街道西石橋社區居家灣村，事發當日如常到河邊取水餵養家禽，期間發現河道對岸的水面上漂浮一件紅色小棉襖；她慌忙跑到碼頭邊查看，竟發現是鄰居家3歲的男童墮河。

陳杏妹當下立即跳入冰冷的河水中，一手扶着石墩，一手拉起已失去知覺的男童，一邊呼救一邊將他送上岸。由於她患有支氣管炎，經過劇烈奔跑和搶救男童後已不斷氣喘，她只能一邊拖着男童，一邊走往最近的民房。

男童母親同樣墮河，陳杏妹將他交給其家人後，轉身再跳河尋找，村民居建新見狀亦落水協助。經搜索，男童母親被尋回拉上岸，可惜經搶救後不治。

丁小紅指出，男童已脫離危險，但仍心有餘悸不敢說話，有關部門正為死者家屬籌款。她表示，陳杏妹樂於助人，經常會向生活有困難的鄰居送自家種的蔬菜，在鄰居眼中是一個不折不扣的「鄰里好人」；經休息後，陳杏妹身體已恢復如常。

（綜合報道）