山東漢為救跳樓女子被砸中頭部成殘廢　對方家屬卻從未關心

山東省平度市一名女子今年6月初企圖跳樓，9名熱心市民見狀立即拿來一張被子嘗試將她接住，豈料女子一躍而下後意外砸中其中一名協助救她的男子宋玉武，女子當場身亡，50歲的宋玉武則被送院急救。 宋玉武住院治療5個月後已經出院。但由於他頭部受重創，生活不能自理，也不記得自己曾救過人。宋玉武妻子表示，跳樓輕生女子的家屬從未探望過他們一家，連電話都沒打過。

網上片段顯示，輕生女子當日從大廈的7樓躍下，9名市民合力拉開被子希望將她接住，但最終女子卻砸中了宋玉武的頭部，二人倒地昏迷，女子其後證實不治。一名目擊者透露，跳樓女子年約40多歲，事前曾與丈夫發生爭吵，相信是一時想不開而跳樓輕生。

宋玉武的女兒宋志紅表示：「事發時，爸爸看見那女子要跳樓就報警了。然後（他）叫了一些人拿着被子在樓下想接住跳樓女子，但跳下來時正好壓在了爸爸身上」；她表示，經醫生診斷，父親腦內大面積出血，包括胸部及頸椎等多處骨折，「由於骨折的位置距離心肺太近，斷骨很容易刺到肺部」。

宋玉武住院治療5個月後已經出院（點圖放大）：

+ 6 + 6 + 6

宋玉武的一名好友稱，宋玉武任職貨車司機，平日就在案發地點附近送貨，且很喜歡助人，「遇到這種情況，他一定願意出手。有時兄弟有事，他甚至不要錢開車就去（幫忙）。」

宋玉武雖然經過一個月的治療後保住一命，但原本熱心腸的他清醒之後，不僅忘記了家人，脾氣也變得很暴躁，意識十分混亂。

記憶未恢復 無法自己吃飯及上廁所

如今5個月過去，宋玉武的記憶仍未恢復正常，不記得自己曾救過人，只能認得一些家人和親戚。宋玉武的左胳膊基本不能動，無法自己吃飯、上廁所，他能說幾句話，但不太連貫。宋志紅說，「現在在平地上可以走兩步，但需要有人扶著」，大多數時間裡，宋玉武都躺在床上休息，母親則在旁照顧。宋玉武未來還需要去醫院接受治療。

據宋志紅表示，事發後，家人通過籌款平台籌到約40萬元（人民幣，下同），已經花費了30萬，均已用於其治療；平度市政法委、見義勇為協會也曾前往醫院看望，並送去2萬元慰問金及獎金，更有好心人送去了數千元善款。

宋玉武妻子則表示，事故發生後，跳樓輕生女子的家屬從未探望過他們一家，連電話都沒打過。

（綜合報道）