陳凱歌執導反代孕影片《寶貝兒》被指宣傳代孕　官媒：別以身試法

近日，內地綜藝節目《演員請就位2》收官，胡杏兒獲得最佳演員獎。由陳凱歌執導、胡杏兒等人參演的作品《寶貝兒》引起廣泛關注。但是，引發熱議的話題卻是《寶貝兒》中的「代孕」情節。有網民認為，這部電影實際上在宣傳代孕。 最高人民法院主管報紙《人民法院報》更是點名這部作品：「別以身試法，我國明確禁止代孕行為」。

12月5日，《演員請就位2》終極盛典中，內地著名導演陳凱歌執導的《寶貝兒》登上熒幕。作品講述了一位代孕媽媽幫別人「有償代孕」，其男友以為孩子是自己的，便向這位代孕媽媽求婚，知道真相後選擇原諒，二人最終結婚，並將生下的孩子狠心地送給僱主。

據了解，這部作品的題材是「反代孕」，綜藝節目的官方微博亦介紹：「一個新生命背後三個人痛苦的糾葛」、「因為代孕，三個人陷入到痛哭的深遠不能自拔」。影片的結尾也寫道：「經濟困頓也不能逾越道德的底線，《寶貝兒》的背後其實是一首情感破碎、有悖人倫的悲歌。情理不能大於法治，反對代孕，以此為鏡，警鐘長鳴」、「代孕是中華人民共和國法律法規明令禁止的行為，一經發現，將予以嚴厲打擊」。

但是作品播出後，有不少觀眾表示，《寶貝兒》的結局皆大歡喜，僱主得到孩子，代孕女得到錢，麵包愛情雙豐收，這很容易讓年輕人誤入歧途，看不出這是一部以「反代孕」為題材的作品。

網民也紛紛發表觀點：

「代孕違法，代孕題材可以拍，但搞個大團圓結局，就像宣傳吸毒、非法集資一樣。這不是最後加一行字就能解決的問題，我們要看惡人受到懲罰！」 「宣傳代孕？片尾加個代孕違法？事實呢？劇裡皆大歡喜？？」 「知道犯法為什麼還要拍還要播？而且全劇並無批判之意，一位在結尾打一句話就能混過去嗎？」 「代孕只是表象，反代孕才是本質！」

作品播出當日，《人民法院報》亦在微博點名《寶貝兒》，並針對代孕這一現象指出：「根據中華人民共和國衛生部《人類輔助生殖技術管理辦法》，醫療機構和醫務人員不得實施任何形式的代孕技術。實施代孕技術的，由省、自治區、直轄市人民政府衛生行政部門給予警告、3萬元以下罰款，並給予有關責任人行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任」。

《寶貝兒》引發熱議後，一名自稱是影片製作人的網民在微博發文稱，「原片就是反代孕的。影片一開始就有一場搗毀黑中介的戲，警察出現了，觸犯法律的犯罪分子都受到了的嚴懲。影片最後，警察來到醫院，帶走了胡杏兒所飾演的角色！一頭一尾兩場戲，都是明確反代孕！但是因為被告知這件事情最好發生在國外，所以這兩場戲被刪掉了」。

（綜合報道）