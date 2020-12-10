【自討苦吃】四川女為驗男友真心尋友人扮匪綁架　終被警方行拘

近日，四川南充一名女子為了驗證男友是否真心待自己，便與朋友自導自演了一場「劫匪戲」。女子讓朋友將自己綁在偏僻山地的一棵樹上，並讓朋友扮成劫匪向男友索要贖金。 不過，得知女友被綁架後，男友選擇報警處理。而經過當地警方的一番調查，發現真相，最終以擾亂公眾秩序為由將女子及其朋友依法拘留。

11月26日晚上，南充的羅某想要驗證男友劉某的真心，便讓一位朋友將自己綁在偏僻山地的一棵樹上，還讓朋友假扮成劫匪向男友索要5萬元人民幣的贖金。「你女朋友在我手中，準備五萬贖金，不要報警！否則，撕票」。接到「劫匪」電話後的劉某，選擇向警方求助。當地警方獲報後隨即展開調查行動。

羅某的朋友「做戲」後離開現場，而獨自被綁在樹上的羅某擔心自己的人身安全，便開始大聲呼救。因附近有人聽到山中有女性的呼救哭喊聲，於是向警方報案。警方綜合前期調查的線索分析，推斷「人質」極有可能被綁架至該處，經過進山搜救，最終救下被綁在樹上的羅某。

在詢問被綁架的過程以及「劫匪」特點的時候，羅某含糊其辭的表述引起了警方的懷疑。經過警方的再三詢問，羅某最終交代了自己是為測試男友的忠誠度才想到如此做法。警方表示，羅某為了尋求逼真的「綁架」效果，將手機交給自己的朋友，讓其給男友撥打電話索要贖金，還特意選擇僻靜山地的一顆樹作為「綁架」地點。

目前，羅某及其朋友涉擾亂公共秩序，已被警方依法行政拘留。

（紅星新聞）