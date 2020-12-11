陝西多名未成年女生遭誘導到卡拉OK陪酒　職校校長被免職

陝西兩所職校多名未成年女生近日被指遭誘導陪酒陪唱，其中一所涉事的中職學校人員周四（10日）向內媒指，學校理事會已將校長和分管學生工作的副校長就地免職。至於涉事3間卡拉OK日前已被警方查封，責令停業整頓6個月，3名社會青年因涉嫌組織未成年人有償陪侍已被刑拘，案件正在偵辦中。

據內媒日前報道，劉先生反映他在陝西國際商貿學院附屬中職校上學的15歲女兒，自上月起多次被人誘騙去西安市鄠邑區多家卡拉OK陪酒。據劉稱，他在與女兒的幾次視像通話中，都發現女兒在鄠邑區的卡拉OK內，而且理由清一色是給同學過生日。

11月25日，劉先生的女兒失聯一天多後回來向他道出實情，指她是被宿舍一名趙姓同學誘導去陪酒陪唱，同時劉先生在女兒手機上發現許多轉賬記錄，金額從200元至1000元人民幣不等。

陝西國際商貿學院附屬中職校經初步調查，發現學校共有8名未成年女生陪酒，分別住在兩個宿舍分屬不同班級，校方已於第一時間報警。內媒同時揭發鄠邑區一所民辦學校也有多名學生涉及有償陪侍，其中部分為未成年人。

涉事陝西國際商貿學院附屬中職校。（網上圖片）

據3名被刑拘的組織者交代，他們通過校外未成年女生介紹在校同學來陪酒，最後再通過參與陪酒的在校女生介紹同校女生來卡拉OK「賺錢」。民警則透露，涉案女生大多沒有正確的金錢觀，過分追求吃穿，互相攀比和虛榮心極強，其中一些人用的都是高檔手機，甚至有人有兩部手機。

至周四，涉事中職學校就事件對社會造成的不良影響表示深感自責和深表歉意，並透露校方立即成立專班對涉事人員進行處理，經校理事會研究，決定對校長和分管學生工作的副校長就地免職，並開除涉事學生的輔導員和宿管員。

下一步，學校將梳理和補充完善學生管理制度，強化封閉管理，加強學生在校督查檢查力度，並制定長期警示教育長效機制，對學生進行警示教育等，並將密切關注事件的後續進展，積極配合警方調查，做好後續安撫工作等。

（綜合報道）