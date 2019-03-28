台未成年女同性戀人偷嘗禁果愈做愈大膽　一方父親發現憤而報警

台灣孫姓女子與1少女是同性情侶關係，2年多前在少女住處內，情不自禁以手撫摸其胸部及私處，兩人感情逐漸升溫，隔年甚至上旅館開房間性交，少女父親發現不對勁，追問下少女才說出她與女友發生性關係，父親憤而報警處理，孫女承認失慮誤蹈法網且與少女父親達成和解，台南地院合議庭判孫女5月徒刑，可上訴。

台南地院合議庭認孫女對14歲以上未滿16歲之女子猥褻之行為，處2月徒刑，可易科罰金；又對14歲以上未滿16歲之女子為性交，處3月徒刑，均緩刑5年。

孫女表示，當時2人正在交往，因一時失慮而誤墮法網。事後，她也少女與家人達成和解，同意賠償5萬元（台幣，下同），並以每月給付2千元分期付款，直至完全清償為止。

法院審理期間，孫女坦承犯行，積極與少女與家人達成和解，態度良好。同時，少女與母親表示，願意原諒對方，而且不再追究。

合議庭審酌，孫女知悉少女對性自主能力未臻成熟，竟一時衝動，無法克制自身情慾 ，與少女猥褻或性交行為，對少女身心健康與人格發展均有不良影響。且考量案發時，孫女本身也未成年，社會經驗尚淺，且2人正在交往中，再三思索，兼衡孫女行為時仍屬未成年人，宣告緩刑。

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