湖北「啤酒大王」耳蝸植入手術後腦死亡　家屬索賠2100萬

有湖北「啤酒大王」之稱的金龍泉啤酒創始人李大紅，去年因雙耳聽力下降到北京301醫院就診，並診斷為右側聽神經瘤和雙耳感音神經性耳聾。經該院教授韓東一介紹，李大紅今年9月17日到海南省博鰲超級醫院做耳蝸植入手術，惟術後不久即昏迷命危；院方本月10日宣布李大紅腦死亡。 家屬質疑醫院手術出錯，才導致李腦死亡。對此，博鰲超級醫院上周五（27日）發聲明稱，患者家屬先後索償1億元（人民幣，下同）、5000萬元、2600萬元，直至目前為2100萬元，並拒絕通過正常醫療鑒定和法律程序解決。目前，李大紅仍在301海南醫院深切治療部留醫。

院方表示，李大紅因「雙耳聽力下降1年8個月」於去年9月和今年8月先後在北京301醫院檢查和住院，韓東一建議他以手術切除腫瘤，再進行右耳人工耳蝸植入術以確保後續聽力恢復。

李大紅今年9月17日接受首次手術，並由韓東一主刀；他手術甦醒後轉入深切治療部，惟2時小後突然出現躁動、意識模糊，伴有嘔吐。由於他顱內高壓，院方考慮顱內出血，於是立即為他施第2次手術，術後將他送入深切治療部。經家屬同意，院方於9月19日將李大紅轉至301海南醫院。

家屬此前表示，李大紅昏迷前曾大呼「我上當受騙了」，懷疑院方手術出錯，包括醫生術前明知李大紅患有高血壓，但李大紅術後出現頭痛、嘔吐等高血壓症狀後，院方近1小時才提供降血壓藥，質疑因此耽誤治療時間。

家屬又指，院方在病例中將69歲的李大紅寫成「患兒」，後天失聰寫成「先天感音神經性耳聾」。

博鰲超級醫院表示，願意協助家屬引入第三方醫療糾紛鑒定權威機構。（網上圖片）

博鰲超級醫院的聲明稱，希望事件可依法依規處置，願意協助家屬引入醫學會的醫療事故鑒定委員會和醫調委等第三方醫療糾紛鑒定權威機構，就本次醫療糾紛的性質和可能承擔的責任進行鑒定。

（綜合報道）