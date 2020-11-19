陝西女大學生前年遭系領導猥褻患抑鬱輕生　省紀委立案調查

陝西西安市23歲女大學生小玉，前年因遭受系領導梁某騷擾、猥褻患上抑鬱症，最終在校內自縊輕生。家屬原以為她是學習壓力大，直至去年整理遺物時才發現遺書，方揭開真相。家屬其後向有關部門舉報，惟至今未有回音。陝西省紀委監委駐省教育廳紀檢監察組周三（18日）指，已成立專案組，目前正在調查。

死者母親劉女士稱，小玉2014年9月從河南到西安音樂學院求學，就讀鋼琴系，因擔任班級的團支部書記，所以與時任鋼琴系黨總支書記的梁某有較多來往。她表示，女兒初入大學時的學習、生活一切正常，直至2016年底到學校探望女兒，才發現對方狀態很差，並確診患上抑鬱症。

劉女士續稱，小玉患病後向學校請假休學，回家治療後逐漸好轉，女兒更向父母透露遭受梁某騷擾的過程，並於2017年重返校園上課。不過，梁某繼續騷擾女兒，包括打電話、在門口堵，又一直詢問小玉為何不去辦公室找他。直至2018年12月22日晚，她接到小玉好友來電稱出事了，她與丈夫趕到學校時，女兒已自縊身亡。

小玉在遺書中表示，梁某誘導她與其建立良好關係，要她叫對方做「爸」，甚至以長輩的名義抱她，讓自己坐在他的腳上被摸來摸去；兩人獨處時，對方總會炫耀其他「乾女兒」是如何親密對他，暗示自己要聽話；梁某做手術後，又要求她幫忙按摩、洗頭、洗腳等。小玉指，為了不被梁某親吻，她每次去其辦公室都會化妝，使用顏色鮮豔的唇膏，但仍舊無法避免。

劉女士表示，事後從小玉的好友口中得知，女兒在復校和康復期間，因梁某的騷擾、脅迫，導致病情時好時壞，曾多次想要跳樓。小玉的大學同班同學稱，小玉性格溫柔，成績很好，但很少談及自己的事；梁某外表正常，但因自己並非班級幹部，較少機會接觸對方，之前亦未聽小玉提及梁某。

家屬去年初分別向學校紀委和陝西省教育廳紀委舉報，但並未得到實質結果，後來又向警方報案，因證據不足而無法辦理。他們去年10月起向陝西省紀委、陝西省監委等部門寫舉報信，直至今年5月中旬，陝西省紀委才委託陝西省教育廳紀委調查此事。

公開資料顯示，梁某於1982年考入西安音樂學院音樂教育系，畢業後留校在圖書館擔任採訪、技術部主任等工作，2009年初調鋼琴系任黨總支副書記。他前年曾以學院鋼琴系黨總支書記的身份，出任西安市「長江鋼琴杯」青少年鋼琴比賽賽委會副主任。

（紅星新聞）