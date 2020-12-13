用戶告ofo仲裁協議無效均敗訴　逾1650萬人排隊退款或需等988年

內地共享單車「小黃車」ofo多次被法院凍結資產，去年更傳出結業。雖然公司澄清消息嚴重不實，但ofo已在多個城市減少車輛，用戶更要求退押金。內地傳媒報道，曾有2名大學生提出申請，要求法院確認ofo仲裁協議無效，但最後均敗訴。 內媒統計，由10月10日至12月10日，排隊退押金的人數已少了2828人，平均每天減少46人，但仍有逾1650萬人等待退款。按照目前速度，用戶或要等988年才能收回押金。

報道指，清華大學法學院大三學生小孫，去年在「小黃車」App申請押金退款，一直未能到帳。他今年5月再使用App時，發現「註冊/登錄」界面以黃色小字的形式提供《用戶服務協議》格式合同的入口，並用小字提及「爭議解決條款」，無需勾選或點擊即可登錄。

ofo已在內地多個城市減少單車數量。（中新社）

小孫認為，為了退99元（人民幣，下同）押金，先交6100元的仲裁費，糾紛解決成本與案件標的額相比過高，會實質性阻礙消費者對自身權利的維護，於是向北京市第四中級人民法院提出申請，請法院確認小黃車仲裁協議無效。

小黃車營運企業「北京拜克洛克科技有限公司」辯稱，仲裁條款不存在《仲裁法》規定的無效情形，亦不違反法律行政法規的強制性規定，不應當被認定為無效條款。法院認為，《協議》中的仲裁條款具有明確的意思表示、仲裁事項和選定的仲裁機構，且小孫是自願註冊成為ofo用戶，不存在《仲裁法》規定的無效情形，最終駁回申請。

同年9月，清華大學法學院另一名學生亦以同樣理由，向北京市第四中級人民法院提出申請，法院同樣駁回申請。

上述2宗訴訟的代理律師表示，對於法院的裁定持保留意見；6100元的仲裁費會讓維權消費者望而卻步，足以對其主張權利造成極大的現實阻礙，未來會向立法部門提出相關建議。

有關報道再次引起關注，雖然有網民慶幸自己已收到退還的押金，但更多人表示無奈，只能耐心等候押金到帳，更有不少人調侃稱「千年等一退」、「我為我的後人留下了一筆財產」、「（申請退款）快2年了，我終於排到了788萬位」。