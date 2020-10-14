上百共享單車違規停泊圍堵私家車　車主待至晚上才成功「拯救」

近日，一則私家車被共用單車層層包圍的視頻被廣泛傳播。在視頻中，很多共用單車將停在路邊車位的私家車圍堵的嚴嚴實實，可謂裏三層外三層，導致私家車根本開不出。私家車被共用單車層層包圍事件隨即引發熱議，共用擋車造成阻塞道路究竟是誰的責任呢？

天津有私家車被共享單車困堵無法駛走：

私家車被共用單車層層包圍

根據私家車被共用單車層層包圍的視頻顯示，天津北辰區劉園地鐵站附近，一名車主將私家車停在路邊車位裏，沒想到被大量共用單車包圍，裏三層外三層無法開出。據瞭解共用單車都是早晨被騎來的，私家車被共用單車層層包圍，晚上騎走後私家車才開出來。

對於私家車被共用單車層層包圍的報道，網友調侃：「懷疑是為了防止被貼條想的大招！」不過這對於有車一族來講，真的是一聲苦笑了。因為通過現場的視頻來看，現場明明畫着車位的白線，私家車被共用單車層層包圍，是隨意停發的共用單車影響了出行。

私家車被共用單車層層包圍

據悉這些共用單車是早上騎車上地鐵的白領們停放的，到了晚上就會被人們騎走。但私家車被共用單車層層包圍這個問題也暴露出對於共用單車的管理，自己共用單車對於道路資源的利用問題成為了眾矢之的。私家車被共用單車層層包圍，究竟是誰人之過呢？

或許小孩子才分對錯，大人們都是圖自己的一時方便罷了。如果這個社會能多一些人為別人考慮，那麼顯然私家車被共用單車層層包圍的事件或許就不會發生。當然指望着人們全憑自覺是顯然缺乏有效控制力的，私家車被共用單車層層包圍就是很好的證明。

私家車被共用單車層層包圍

私家車被共用單車層層包圍，一方面暴露出共用打車運營公司疏於管理，同時也反映出對於共用單車以及使用者缺乏有效的法律法規的約束。街邊隨意停放汽車可能面臨罰款200元甚至扣3分的可能性，但是隨手停放一輛共用單車卻不會受到任何處罰。

對於私家車被共用單車層層包圍事件，您又如何看待呢？