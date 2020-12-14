湖南景區遊客租衣服被禁止自拍　涉事店舖遭取締負責人被拘

日前，湖南湘西的著名的鳳凰古城景區，有遊客遊玩時向景區內的商家租借了當地特色服裝，穿上後卻被告知不允許自己拍照，必須要額外付費由商家替其拍照。商家給出的理由更是荒誕：「你相機不好，我的（相機價格）1萬3（人民幣）」。 事件在網絡引發關注後，鳳凰縣相關負責人周一（14日）表示，當局依法從重處理此事，目前，涉事店舖老闆已被拘留，店舖租賃牌照也被取消。

網傳影片顯示，一名年輕女子租借了一套民族服裝，身為店家的兩名婦女卻阻攔女子的男性同伴為她拍照，聲稱租了她們的衣服就要由她們來拍，不然就要把衣服脫下。店家又表示，租借時間半個小時已經屆滿，言談間還用手拉扯女遊客的衣服，並用手指指向女子的同伴。但女子的男性同伴說，她們明明租了1個小時，店家卻突然又縮短時限，質疑店家宰客。

事件引發網民怒火，紛紛批評店家霸道，也指責景區管理不善。12月14日，鳳凰縣文化和旅遊局回應稱，目前正在組織相關部門嚴厲打擊，以前從來沒有出現這種情況。鳳凰縣委隨後表示，遊客租借衣服可以自拍，涉事店舖老闆已被拘留，店舖租賃牌照也被取消。下一步，當局將整頓古城服裝租賃市場，實行租賃和拍照分離，以維護遊客利益。

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鳳凰古城是國家4A級景區，當地人口由苗族、漢族、土家族等28個民族組成，為典型的少數民族聚居區。

（綜合報道）