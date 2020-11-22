普陀山景區天價便飯惹議　官方指明碼標價　店家：將起訴爆料者

內地近日網傳有遊客到浙江舟山市普陀山景區一間私房菜飯店用餐，竟花費逾1900元（人民幣，下同），「天價便飯」一度引起網民熱議。普陀山市場監管分局上周三（18日）通報，經查發現該店相關商品進貨票據齊全，菜品明碼標價、斤兩正常，且當晚消費者一行7人與店主協商後，實際支付1850元。 飯店老闆張先生日前稱，事後有大批網民打電話惡意辱罵他，令他精神和心理上均受到傷害；現時事件已調查清楚，下一步打算起訴短片拍攝者。

拍攝者聲稱該店是「黑店」，表示自己和朋友在店內「隨便吃了一頓就花了1900元」。惟店長曾女士稱，店內菜單明碼標價，且對方當日點了一個海鮮加啤酒大餐，共有10個菜品，包括炒螺螄、梭子蟹等，另有黃酒、啤酒等。她透露，當天飯店向涉事者贈送多一款菜品，更優惠近100元，但對方要求打8折無果後，就拍片指他們是黑店。

由於外賣軟件上有老闆張先生的聯繫方式，事後他收到大量辱罵信息和騷擾電話。曾女士認為，餐廳名譽被抹黑，生意變差，又覺得過往的行人會對自己指指點點，她亦不好意思招徠客人。

普陀山市場監管分局通報，經查，消費者一行7人在上周二（17日）7時許，在普陀山景區家里香飯店點菜就餐，消費菜品包括炒絲螺、2.9斤梭子蟹、蝦鹽水、3.3斤紅魚、油浸蠶豆、干鍋土豆片、蒜香排骨、蒜泥空心菜、5條小梅魚雪菜、花生，另啤酒、黃酒、飲品21瓶，總計1931元。

通報指，飯店當晚與消費者商定海鮮價格，且菜品有圖片文字說明及標價。執法人員當日用500克標準砝碼對店內稱量活鮮使用的電子秤進行測試，斤兩顯示正確，且當事人相關商品進貨票據齊全；呼籲消費者與當局取得聯繫，以進一步展開調查。

（綜合報道）