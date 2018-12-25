內地大學考研亂象頻生：誤將答案當試卷派發　考題竟與去年雷同

在內地，大學畢業生繼續升讀研究所的話須通過考試，稱為「考研」。近期正值考研期。不過多家大學就爆出亂象。

其中山東師範大學「外語教學理論基礎」科目的考試直接向考生發答案，卻沒有發試卷。在場考生聲稱害怕之後沒有補考，只能趕緊抄答案，在半小時之後才有監考老師停止考試。山東省教育廳其後發布通報，稱「這是嚴重的責任事故，影響了考生正常考試，造成了惡劣影響」。

山東師範大學將答案誤當成試卷派發給考生，有考生稱「電視劇都不敢這麼演」。（網絡圖片）

山西師範大學就被揭發其歷史學專業碩士研究生考試中的「中國歷史基礎」考題與去年的考題十分相似，該校的教師也表示試卷有誤。

位於成都的電子科技大學則被揭發在其科目「固體物理」的考試中，試題內容與考試大綱出現偏差，無法考核考生相應學科的真實水平，使考試未能正常進行。有參與此次考試的考生表示，他們當時呆坐在考場達3個小時。

爆出考研亂象的幾間大學均宣布安排重考涉事科目，並會為參加補考的考生報銷交通費及食宿費。

網民熱議：

「這不是我幻想中的事情嗎？竟然真實發生了。」 「憑甚麽讓學生替你們的失誤買單？」 「這要是我要氣死了，好不容易考完了還要補考。」 「山東這樣的考試大省總出現這種問題，自己不覺得丟人嗎？」 「感覺考研應該還算很重要的重大考試，這學校搞這麽大的烏龍……」

（綜合報道）