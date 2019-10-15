網絡流行不講話「考研直播」　網友監督學習　主播不偷懶

內地的研究所考試將在兩個月後舉行，近來突然流行一種與考研有關的網路生態—「考研直播」。這個爆款的現象是，考生化身為直播主，每日直播的主題為全神貫注地念書，直播過程中沒有嘻笑與其他聲音，只有書桌上書本的翻頁聲與沙沙沙地寫字聲，這些直播主說，這是另類監督能夠提高效率。

「開直播念書 就不敢摸魚」

網路科技日新月異，這事情也反映在考試身上，傳統備考的考生要準備一張桌子、文具與書本，好好的將歲月與腦力花在課本與考試上；而現在的考生，還需要一台手機架在書桌前，將備考公眾化，他們說這樣能夠有被監視的感覺，不敢念書摸魚，而網友溫馨的打氣，還能成為繼續讀下去的動力。

這些學習直播、考研直播有一共同特徵，直播間的介紹欄位會有一天念書的時間表，比如早上7點起床，7:30至12:00標誌著早飯、背書、英語單字等等，類推下去的一天時間表。接著書桌上會有日曆、鬧鐘、檯燈，直播主有些露面，有些不露面，露面的女生為多，有些還會播放背景音樂。

考研直播主各有特色的直播畫面↓↓↓

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一分心 就被觀眾瘋狂鞭策

直播平台之一的「嗶哩嗶哩彈幕網」（bilibili，又稱b站）有許多學習直播間，現在火紅的即為考研直播。據內地媒體報導，黑龍江中醫藥大學就讀博士一年級的葛濤表示，他是從今年年初開學習直播到三月中，時間約有兩個月，首次開直播時心理也非常好奇，總是想要看網友的回應，但是只要分神個一分鐘，觀看直播的人就會提醒他，「主播，怎麼不學了？」、「主播繼續加油啊！」甚至上廁所，也得受眾人的監督，叫他快回來到書桌上！

直播主與網友的互動十分有趣↓↓↓

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葛濤就這麼陷入了當學習直播主，不但被眾人監督，漸漸地還有不少人伴著一同學習。這些伴讀的，也養成向葛濤匯報學習成果，也有念相關科系的一同切磋學習，更有人是看到葛濤這樣的讀書戰友，會燃燒起念書的鬥志。

直播K書 從去年夯到現在

如葛濤一般的考生，大多是全職在家複習考研究所的。廈門大學嘉庚學院教授黃冠表示，對考研直播主而言，直播起到監督作用，有著視訊的直播，且網路上的一切資料都有可能被任何人存檔，這很大程度上杜絕考生分散注意力去做與考研無關事情的衝動，進而提高他們的複習效率，類似於高三衝刺班的學習氛圍。

直播平台有大量的學習直播、考研直播。（網站擷圖）

對於這類學習直播，其實在2018年，b站的學習直播時長已達146萬小時。該網站負責人曾公開表示，2018年網站直播時間最長的項目就是學習。不過到底成效如何？

K書直播先驅 南韓小哥慘落榜

就拿學習直播主先驅、南韓籍的讀書直播主봇노잼（Nojambot）的例子來看，當年這位白皙花美男念書的模樣，迷倒眾多女網友，一部直播影片可以有67萬人陪讀；봇노잼曾在受訪時透露，因為要準備警察公務員考試，為了專心念書所以開直播。不過結局是，這位韓國歐霸慘遭落榜，並考慮轉型當YouTuber。

學習直播主先驅、南韓籍的直播主봇노잼在網路上直播念書，人帥真好，僅是念書不說話，陪讀者破好幾萬。（봇노잼YouTube頻道影片擷圖）

內地網友對現在流行的學習直播與考研直播褒貶不一，有些人認為，學習起到監督作用，有些認為這是作秀。而考試季結束後，大部分考研主播會默默收山，把直播間關掉，不過也有不乏要走向轉型的，成為知識型直播主，但這類直播主的收益不如美妝的與遊戲的，收入屬「慘淡一族」。不論如何，喜歡開直播一同念書的，或是習慣傳統方式應試的，讀書還是看個人。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】