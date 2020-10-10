兩張圖片與舊文高度相似疑造假　《科學》期刊首撤稿中國學者論文

因兩處「圖片錯誤」，由中國學者撰寫的一篇題為《電場誘導異質界面金屬態構建超質子傳輸》的論文，日前被全球最權威的學術期刊之一《科學》（Science）期刊撤稿。 據了解，今次是中國學者在《科學》發表的論文首次被撤稿，原因是論文內的兩張圖片，分別與2017年及2018年的另外兩篇論文內的圖片高度相似，被質疑涉及學術造假。

關於中國學者Science論文的撤稿聲明原文。（《科學》官網）

綜合內地傳媒報道，被撤稿論文是在2020年7月10日發表，第一作者是中國地質大學（武漢）材料與化學學院副教授吳豔，共同通訊作者分別是東南大學能源與環境學院聯合儲能研究中心首席科學家朱斌和中國地質大學（武漢）材料與化學學院副教授宋懷兵。

《科學》（Science）期刊是全球最權威的學術期刊之一。（網上圖片）

論文共計有12位署名作者，除朱斌等4人不接受撤稿決定之外，團隊中其餘8人包括吳豔、宋懷兵等均支持撤稿，並於《科學》的網站上發布「撤稿聲明」，稱會對論文中的「意外錯誤」負上全部責任。撤稿聲明指出，研究報吿中的兩處圖片是「意外錯誤」，與當時的地域位置與人員變動相關。聲明稱，在研究收尾階段（2019年12月中旬至2020年3月）遇上武漢因為新冠肺炎疫情「封城」，作者們當時也分隔在不同的城市、國家，無法使用武漢的實驗室電腦或數據庫資源，以至於作者之間「溝通有誤」，出現圖片使用不當。

在10月10日，中國地質大學官網關於《電場誘導異質界面金屬態構建超質子傳輸》的報道亦已被刪除。

值得一提的是，三個月前，中國地質大學（北京）邢立達團隊在國際著名學術期刊《自然》（Nature）的封面論文也被撤稿，成為中國學術界首篇被《自然》撤稿的論文。論文聲稱在琥珀中發現的「世界上最小的恐龍」，但中國國內古生物學者聯名提出質疑，認為其發現的不過是一種蜥蜴，而非恐龍。

（綜合報道）