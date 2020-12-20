中國老齡化加劇　人行前行長：貪官財產可劃入養老儲備基金

針對內地日益嚴峻的養老金支付壓力，前中國人民銀行行長、前全國社保基金理事會理事長戴相龍上周六（16日）建議，可考慮將一定比例的土地出讓金及沒收的貪官財產劃入社保基金，來充實養老金儲備。

戴相龍指出，現時行政法院罰款的金額不少，貪污腐敗的官員甚至會被沒收幾個億、十來億，建議政府可設立一個行政司法罰款專戶，所有罰款都存入專戶，到一定時期全部或者一部分劃入到養老儲備基金。

同時，國有土地或國家徵用的集體土地進入市場後，可取出一定比例的土地出讓金用於社會保障支出，包括劃作社會保障資金、養老儲備資金等，特別是中等城市仍在擴大建設，現時實行為時未晚。

中國老齡化趨勢加重，養老金的可持續性受威脅，去年全國社會保險基金收支結餘5854.86億元（人民幣，下同），剔除財政補貼後的實際盈餘則連續第7年為負。另據中國保險行業協會發布的《中國養老金第三支柱研究報告》預測，未來5至10年，中國預計會出現8萬億至10萬億元的養老金缺口。

戴相龍指出，現時行政法院罰款的金額不少，貪污腐敗的官員甚至會被沒收幾個億、十來億。圖為貴州原副省長王曉光，去年因貪污受賄及涉及內幕交易，被法院判囚20年，罰款逾1.7億元。（重慶一中院官網）

戴相龍表示，從養老金三大支柱來看，即政府主導並管理的基本養老保險；企業自主發展的企業年金和職業年金；個人儲蓄性養老保險和商業養老保險在內的個人養老金，認為即使養老金儲備存在壓力，中國仍有能力保持養老金收支長期地、持續地平衡，但目前必須要完善養老金制度三大支柱。

戴相龍指出，中國國有資產淨資產為65萬億，加上銀行75萬億、國有土地、國有礦山，國有資源完全可以做大養老金儲備資金；中國經濟中速的增長還將持續多年，有力做好企業年金和職業年金。同時，現時中國的銀行資產153萬億大多為民眾存款，若推進延稅型的商業養老保險，個人養老金將遠超過基本養老保險。

（綜合報道）