中國老齡化少子化危機加重　國務院推出重磅戰略規劃

為應對日益加劇的老齡化危機，近日，中共中央、國務院印發了《國家積極應對人口老齡化中長期規劃》。並提出應對人口老齡化的三步走戰略目標。

這份規劃顯示中共高層清醒地意識到老齡化會對經濟運行全領域、社會建設各環節、社會文化多方面乃至國家綜合實力和國際競爭力，具有深遠影響，挑戰機遇並存。

中共強調，積極應對人口老齡化是實現經濟高質量發展的必要保障，是維護國家安全和社會和諧穩定的重要舉措。

規劃明確積極應對人口老齡化戰略目標，即到2022年，相應制度框架初步建立，2035年，制度安排更加科學有效，到2050年，與社會主義現代化強國相適應的制度安排成熟完備。

規劃還從五方面部署具體任務，包括社會財富儲備、改善勞動力有效供給、打造為老服務和產品供給體系、強化科技創新能力、構建養老、孝老、敬老環境。

這份規劃還提到，推進國際合作，推動與「一帶一路」相關國家開展應對人口老齡化的政策對話和項目對接。

作為國家治理體系與治理能力現代化的一部分，中共十九屆四中全會決定亦提到與老齡化有關的要求，即「積極應對人口老齡化」，加快建設居家社區機構相協調、醫養康養相結合的養老服務體系。

早在2017年的中共十九大報告中，就提出「促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接，加強人口發展戰略研究。積極應對人口老齡化，構建養老、孝老、敬老政策體系和社會環境，推進醫養結合，加快老齡事業和產業發展。」

目前，由於老齡化趨勢加重，中國社會面臨可能的嚴重危機。截至2018年末，中國60周歲及以上人口24,949萬人，佔總人口17.9%；65周歲及以上人口16,658萬人。

除老齡化外，中國還將面對少子化現象。近來中國人口出現斷崖式下跌，數據顯示，2016年出生1,786萬，2017年出生1,723萬,2018年出生1,523萬。另外網絡盛傳，中國2019年僅出生1,100萬人，較上年減少近400萬人。

不過，根據聯合國經濟和社會事務部實時數據顯示，截至2019年11月21日19時左右，中國2019年出生人口實為15,487,423人，已超過2018年全年出生人口，外界認為這得益中國放開生育政策。