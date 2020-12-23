安徽婦河邊洗碗遇野生揚子鱷　官方：人鱷和諧共存，影響不大

鱷魚令人聞風喪膽，但安徽省宣城市一名李姓女子在河邊洗碗時，常常會遇到一隻野生揚子鱷常常「蹲守」一旁，但李女並未被其嚇到，反而淡定表示，「牠沒有攻擊過人」。她拍攝鱷魚影片並上傳到網絡後引起熱議，不少網民表示這隻鱷魚「看上去很可愛」，但也有人警告，鱷魚長大後仍然可能會咬人。 該區揚子鱷國家級自然保護區管理局周二（22日）表示，該品類的鱷魚性格較溫馴，一般不會主動攻擊人，故人鱷可和諧共處。

根據《封面視頻》報道，李女接受訪問時表示，這隻揚子鱷常常在自己洗碗的時候，便突然出現，然後靜靜地待在一邊等待自己餵食。而牠有時也會上岸覓食，還抓過家裏養的雞，自己並不怪罪，又指牠未攻擊過人，只要有陌生人出現，便會潛入水裏面躲起來。李女稱：「因為覺得鱷魚可愛，就幫牠拍照，也不會害怕牠，可能習慣了吧。」

新聞曝光後，有網民留言表示，「突然覺得好可愛啊」、「和諧相處，這才是命運共同體」、「牠怎麼委屈巴巴的」、「這鱷魚怎麼給人萌萌的感覺」；但也有網友認為，鱷魚是肉食性動物，即使眼前看起來可愛，仍不可忽視其危險性，「不咬人是因為鱷魚還小，大了就咬人了，不可大意呀」，還有人建議，人和鱷魚的生活環境應該分開最好。

對此，安徽揚子鱷國家級自然保護區管理局工作人員表示，正常的人類活動對揚子鱷的影響不是很大，同時揚子鱷的性格比較溫順，一般不會主動攻擊人，所以影響不是很大，人鱷是和諧共處的。

據報道指出，揚子鱷是短吻鱷科短吻鱷屬，是中國特有也是世界上最小的鱷魚品種之一。揚子鱷現存數量非常稀少、是瀕臨滅絕的爬行動物；因生活在長江流域，故稱「揚子鱷」，同時也被人們稱為「活化石」。對於人類研究古代爬行動物的興衰和研究古地質學和生物的進化，都有重要意義。

目前中國政府已將揚子鱷列為國家一級保護動物，嚴禁捕殺。為了使這種珍貴動物的種族能夠延續下去，安徽、浙江等地還建立揚子鱷的自然保護區和人工養殖場。據了解，揚子鱷有1.5億多年進化史，與恐龍屬同一時代。

（綜合報道）