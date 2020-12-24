四川農民夫妻超生7孩　10年後被徵收「社會撫養費」71萬

內地自1979年實施一孩政策，直至2016年才停止實行。四川資陽市安岳縣拱橋鄉農民劉某華，從1990年代起與妻子相繼誕下7個孩子，直至去年3月，他才收到當地衛健局作出的《社會撫養費徵收決定書》，要求向他收取「超生」罰款逾71萬元（人民幣，下同）。 安岳縣拱橋鄉計生辦負責人周三（23日）表示，案件已拖延數年，三任計生辦主任和一位分管領導曾因此受過處分，雖然巨額罰款對劉某華確實有困難，但他涉嫌違法，計生辦不能不處理。

劉某華與妻子常年在家務農，經濟狀況較差，加上不斷生育孩子帶來的生活重壓，一直無力繳納社會撫養費。他近幾年外出開挖掘機，家中經濟條件才稍微緩和。由於「重男輕女」的觀念，直至劉某華妻子第7胎誕下男嬰，他們才停止生育。

中國長期實行一孩政策，「全面二孩政策」自2016年1月1日起正式施行以來，政策落地能否達到預期是各界關注的焦點。（視覺中國）

拱橋鄉計生辦負責人透露，徵收社會撫養費需遵守嚴格程序，此前計生辦人員曾對劉某華做過調查，但對方一直不願意配合，加上他「超生」的材料因水淹被損壞，因此遲遲沒有向他徵收社會撫養費。

前年11月，安岳縣拱橋鄉人民政府受原安岳縣衛健局委託，對劉某華和其妻違法生育行為立案調查，發現兩人於2009年4月21日生育第7個孩子，縣衛健局遂對其違法生育行為徵收社會撫養費。

二孩政策實行一年，相關配套政策仍不甚完善，大量一孩家庭無生二孩意願。（路透社）

負責人續稱，自己曾多次到過劉某華家中，對方最大的孩子已經成家，最年幼的正就讀小學。去年3月21日，經劉某華申請，安岳縣衛健局同意其分期繳納，惟第一次繳納期限屆滿後，他未再按期繳納；縣衛健局於是在今年3月作出《社會撫養費催繳通知書》，通知劉某華需於4月30日前全額繳納社會撫養費及滯納金，不過他逾期未提出申辯，也未主動繳納罰款。

安岳縣衛健局於是向縣人民法院申請對劉某華及其妻子強制執行。法院今年9月1日裁定，劉某華和妻子的違法生育行為發生於2009年，施行徵收社會撫養費的依據應為2004年修訂的《四川省人口和計劃生育條例》，縣衛健局卻依據2014年修訂的《生育條例》。由於縣衛健局作出的《徵收社會撫養費決定書》屬於適用法律、法規明顯錯誤，不符合法律規定的強制執行條件，因此判定不准予執行。

安岳縣人民法院裁定，安岳縣衛健局申請對劉某華及其妻子的強制徵收社會撫養費不准予執行。（網絡圖片）

負責人透露，安岳縣衛健局已經向上級主管部門請示，正考慮重新對劉某華及其妻子作出一份《社會撫養費徵收決定書》。

長期關注社會撫養費問題的律師吳有水分析，安岳縣人民法院作出不准予執行的裁定理由正確，但據全國人大常委會法工委對社會撫養費徵收時效的解釋，徵收社會撫養費不適用《行政處罰法》規定的「違法行為在2年內未被發現的，不再給予行政處罰」，只要縣衛健局依據最新修改的計生條例，重新作出社會撫養費徵收決定，法院很可能准予強制執行。