有片｜遼寧31歲女子患罕見病全身不停扭動　植入腦起搏器重獲新生

遼寧瀋陽一名31歲女子一年多前患上罕見病「變形性肌張力障礙」，只要醒著身體就會不斷不受控制的扭動，怎麼都無法停下來，身心都受到極大折磨，更令她的體重從80公斤驟降至40公斤。 近日該女子接受手術，成功植入了腦起搏器。手術後第二天，該女子的身體扭動就大幅減少，下地、行走、喝水都可以輕鬆完成。

31歲女子患上罕見病「變形性肌張力障礙」，身心受到極大折磨（按圖放大）：

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31歲的文靜患上罕見病「變形性肌張力障礙」，這種疾病多是發生在兒童身上的原發病，成人患病通常是因為外傷，而像文靜這種繼發性病例世界罕見，醫生認為有可能和文靜服用過一段時間的精神類藥物有關。

文靜的母親描述，文靜一年來幾乎是垂死掙扎，整天連滾帶爬，坐不住站不住，整夜不睡覺，對文靜來說就是地獄，家人都因此崩潰。文靜身心都受到極大折磨，體重從80公斤驟降至40公斤。

一年來她帶著文靜到處求醫，也沒能好轉。其後文靜入住北部戰區總醫院求醫，醫院護士回憶，文靜進院時在輪椅上一直痛苦哀嚎，護士從輪椅上把她挪到床上的過程中，三個護士都扶不住她一個人。

北部戰區總醫院神經外科主任醫師陶英群解釋：「她脊體外繫有一個皮層丘腦基底節環路，發生異常就控制不了身體的收縮肌，還有聲帶的肌肉發出聲音。」其後醫療團隊找到了文靜的病變位置，在機器人的輔助下成功透過手術植入了腦起搏器，腦起搏器透過釋放電流來治療神經病變。手術後第二天，文靜的扭動就大幅改善，下地、行走、喝水都可以輕鬆完成。

（綜合報道）