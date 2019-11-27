中國發布年度氣候報告：基本扭轉二氧化碳排放快速增長局面

國務院新聞辦公室今誒（27日）舉行記者會，發布《中國應對氣候變化的政策與行動2019年度報告》。 據生態環境部介紹，經初步核算，2018年中國單位國內生產總值（GDP）二氧化碳排放下降4.0%，比2005年累計下降45.8%，相當於減排52.6億噸二氧化碳，非化石能源占能源消費總量比重達到14.3%，基本扭轉了二氧化碳排放快速增長的局面。

中國應對氣候變化的政策與行動2019年度報告。（中新網）

生態環境部副部長趙英民在記者會上表示，《年度報告》這項工作是從2009年開始，至今已經連續發布了10年，今年是第11年。

據悉，今年的《年度報告》內容涵蓋了減緩氣候變化、適應氣候變化、規劃編制和制度建設、基礎能力、全社會廣泛參與、積極參與全球氣候治理、加強國際合作與交流，以及《聯合國氣候變化框架公約》第25次締約方大會的基本立場與主張等8個方面內容，反映了2018年以來中國在應對氣候變化領域的政策行動和工作情況，並展示了相關成效，有助於外界了解中國應對氣候變化的最新進展。

趙英民表示，下一步中國還將堅定實施積極應對氣候變化國家戰略，有效控制溫室氣體排放，主動適應氣候變化影響，推進綠色低碳發展，積極參與全球氣候治理。

（央視新聞）