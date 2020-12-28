【丁真爆紅】9年前孩提照片曝光　「甜野男孩」拍片親解名字含義

四川甘孜州理塘縣藏族男子丁真早前在網上爆紅，有網民近日發現，多年前一名攝影師出版的旅行書中有一張學生上課圖片，其中一名男孩酷似丁真，再度引起熱議。直至上周六（26日），簽下丁真的理塘縣國有資產經營投資管理集團有限責任公司董事長張璽近日確認，圖中男孩確實是孩童時期的丁真。

攝影師王鑫透露，9年前與同伴旅行到然日卡村唯一一所學校時拍下該照片，但自己不確定圖中男孩是否丁真。在旅行書《尋心·藏地》部分，一篇名為「然日卡村的希望」的文章，內容描述王鑫抵達理塘然日卡村的經歷，並配上多張圖片，其中就有神似丁真的照片。

圖片顯示，圖中男孩頭髮不長，與同學坐在簡陋的教室內，一雙雙充滿好奇的眼睛專注望向講課的方向。大批網民事後將照片和丁真照片作對比，通過同樣的側臉對比、人臉識別，發現極其相似。由於該照片被作者寫進「然日卡村的希望」篇目中，網民更直言丁真現時真的成為然日卡的希望、理塘的希望，「太神奇了，神預言」。

理塘縣國有資產經營投資管理集團有限責任公司董事長張璽確認，圖中男孩（右）是孩童時期的丁真。（紅星新聞）

王鑫表示，2011年從成都出發，途經康定到達理塘縣，與同伴了解當地的情況時，無意聽說然日卡村尚未通電，於是決定親身過去了解。他憶述，然日卡村當時很原始，但村民見他們到訪時非常熱情，沒有因為是外來人而排斥；學校有2名老師和30多位學生，雖然教室只靠白天的日光照亮，但大家都安靜學習，孩子們見他拍照，更不斷在鏡頭前微笑、搞怪、奔跑。

王鑫稱，當時見到與現代文明遠離的牧民村落仍有學校、學生，認為只要有學校的地方就是有希望的地方，而學生對知識的渴望，一定會帶動他們向更文明的地方靠近。同時，當年他離開時看到電路已在架設中，相信架設後肯定會對當地生活狀態帶來改變，遂定下「然日卡村的希望」篇名。

王鑫表示，事件確實是一種偶然和巧合，從未想過相隔多年後會重新審視該照片，再聯繫到目前爆紅的丁真，「真的是『然日卡村的希望』」。他透露明年或會重訪理塘縣，重走當年的路，再看看然日卡村的變化。

丁真因一段不足10秒的短片意外爆紅，更獲得「甜野男孩」的稱號。不過，他周日（27日）在甘孜州理塘縣融媒體上發布短片，透露自己並非姓丁，其真實名字為「丁真珍珠」，意思是勤勞的傳承者。甘孜州理塘縣委宣傳部指出，大多人都不了解藏族的姓名和文化，丁真發布的短片除了有普及和姓名有關的知識外，更包含傳播知識產權等因素。

據了解，今年11月，多家公司提交了「丁真」商標註冊申請，類別涉及日化用品、教育娛樂、網站服務等。內地《法制日報》曾發文，指出商標搶注尤其是惡意搶注行為不可取，強調即使商標註冊申請人，使用不正當手段使此類商標通過註冊申請，商標局也可以以該商標「有損國家社會公共利益」為由，依職權主動撤銷或對該註冊商標宣告無效。

同時，國家知識產權局此前下發通知，提出各地將加快建立健全商標代理信用記錄檔案，將有關違法違規行為，記入代理機構和個人信用檔案與相關部門開展聯合懲戒。

（紅星新聞）