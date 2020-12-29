廣西漢為還債於地下車庫挾持女子　索款未果將其姦殺遭判死刑

廣西柳州市早前發生一宗駭人聽聞的命案，男子覃某富因欠下巨債預謀搶劫，在一個地下車庫挾持前來取車的33歲女子小靜（化名），結果索款未果後將她挾上車尾箱，再駕車到一處無人空地對其實施強姦。為阻小靜報警，覃男持刀切割其手腕和頸部，再將她推進一處廢棄水塘。 最終，小靜不幸死亡，柳州市中級人民法院近日就案件宣判，覃男故意殺人罪、強姦罪、搶劫罪成被判處死刑，剝奪政治權利終身。

案情指，今年3月12日下午，本身已有搶劫罪前科的覃男，因債台高築而想故技重施，於是在新柳大道正和城小區的地下停車場，以勒頸、摀嘴的方式挾持小靜索財，未得逞後再以持刀威脅、膠帶捆綁、封嘴的方式將她挾上其駕駛的越野車後尾箱，並在行駛離開期間餵她具鎮靜、催眠作用的氯氮平。傍晚，在龍嶺大道附近一無人空地，覃男在再次索款未果後惱羞成怒，然後強姦了小靜，完事後再刀割她雙手腕部和頸部，令她失血昏迷。

最後，覃男在深夜將小靜推進官塘大橋底一處水深約80厘米的廢棄水塘，令她溺水身亡。不過天網恢恢，覃男兩日後逃至崇左市高速公路羅白服務區時被警方緝拿歸案。

覃男供述，他去年5月在網上賭博賺了7萬多元（人民幣．下同）後就不上班了，卻在後來賭輸，欠下30多萬元巨債無法償還，遂萌生搶劫想法，並通過微信購買氯氮平再投入礦泉水瓶，準備在作案時用。至於作案地點，他解釋其前妻在正和城小區買了房，因此利用幫助前妻裝修的機會出入該小區踩點。

法院審理認為，小靜被覃男強行餵食具催眠作用的藥物後，已處於意識模糊狀態，惟被告仍然持刀割傷女方，待她因失血昏迷後，再在明知對方不可能自救下於深夜將其拋棄到廢棄水塘，足見其對被害人的死亡結果至少持放任態度；加上被告雖未實現劫款目的，但劫到了小靜的手機，已實現對被害人財物的非法控制。最終，法院一審判決，覃男數罪併罰下決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處罰金3000元，至於涉案越野車則予以沒收，上繳國庫。

（南國今報）