郭敬明事隔15年終就小說抄襲道歉　于正同日就侵權向瓊瑤道歉

本月21日晚，余飛、宋方金等人發布內地111名編劇、導演、製片人、作家的聯名信，點名直指行家郭敬明、于正是抄襲剽竊者，並以節目導師、嘉賓的面目出現，在節目內外進行話題炒作，以此追逐點擊率和收視率、博人眼球，引發關注。 郭敬明在周四（31日）凌晨就當年小說《夢裏花落知多少》抄襲莊羽的作品《圈裏圈外》一事，在微博上公開道歉，並稱會把《夢裏花落知多少》的版權收入全部賠償予莊羽，如對方不願接受則會改捐給慈善機構。莊羽回應表示接受郭敬明道歉，並提議成立反剽竊基金。 同日，于正亦就《宮鎖連城》侵犯《梅花烙》版權一事向瓊瑤道歉。

上述聯名信指出，郭敬明等人在法院判決後拒絕執行道歉，未對自身違法行為作出任何檢討，這樣的「文賊」在網絡平台、電視台被捧為導師，讓其販賣「成功學」，在社會上造成了極其惡劣的影響，對青少年樹立非常壞的榜樣，因此鄭重呼籲立即停止對「劣跡從業者」的宣傳炒作，對相關節目做出修改調整。

郭敬明就當年小說《夢裏花落知多少》抄襲莊羽的作品《圈裏圈外》一事道歉。（網上圖片）

事緣2006年5月，北京市高院終審判決認定，《夢裏花落知多少》剽竊了《圈裏圈外》，判郭敬明和春風文藝出版社共同賠償莊羽20萬元（人民幣．下同）的經濟損失，以及1萬元的精神損害撫慰金，並立停止銷售有關作品、公開道歉等，限期15日執行。翌月，莊羽向北京一中院遞交了強制執行申請書，要求對郭敬明「拒不道歉」一事採取強制執行措施。

郭敬明在道歉聲明中提到，法院當時做出了判決，要求他在《中國青年報》上公開道歉，或直接將判決書內容刊登在報紙上。當時他無法面對自己的內心，年少輕狂的虛榮和抗拒，讓他選擇了以直接在報紙上刊登判決書來履行法律懲罰，逃避道歉，並指當時他一度很反抗，不肯承認自身錯誤。

之後在所有場合，他都一直迴避談及抄襲事件，令過去15年，該錯誤都一直伴隨着他，從年少，到青年，到如今馬上走向40歲的人生中點。郭敬明指出一直以來他都會接收到老師們網民們的批評，所以現在他選擇面對過去的錯誤，面對對莊羽造成的傷害，面對被他辜負的所有讀者和合作夥伴，向莊羽、公眾、所有原創作者們以及向中國來之不易的創作環境道歉，希望大家引以為戒，拒絕抄襲，尊重創作。

莊羽接受道歉。（資料圖片）

同時，他將把《夢裏花落知多少》出版後獲得的線上線下所有版稅以及全部收益匯總計算清楚之後，悉數賠償予莊羽。若對方不接受，他則會把錢捐給公益慈善機構，接受公眾的監督。

不久，莊羽回應表示：「如郭敬明先生所說，這的確是一份遲來的歉意，我接受郭敬明先生的道歉。」

她又表示自己有個新建議，即將《圈裏圈外》這本小說出版後獲得的線上線下所有版稅以及全部收益，與《夢裏花落知多少》的收益合併，共同成立一個反剽竊基金，以幫助原創作者維權，並接受公眾的監督。

同日，于正亦就《宮鎖連城》侵犯《梅花烙》版權一事向瓊瑤道歉。（微博）

同日，于正就通過微博發布《道歉函》，就《宮鎖連城》侵犯《梅花烙》版權一事向瓊瑤道歉。他在信中提到，瓊瑤是自己從小到大的偶像，能像她那這樣站在創作故事的巔峰，是其最大的夢想，然而自己卻把這一切搞砸了，不僅僅傷害了她，也把自己的生活搞得一團亂。他又指，這6年並非大家眼中的一帆風順，除了賠款之外，還面臨平台、投資方等一系列的賠償，這是對他最好的懲罰，也是血一般的教訓。

故此，他向瓊瑤致以最誠摯的歉意，並表示自己會一如既往的收藏對方每一部小說，以其為榜樣，又向所有原創者、關心和愛護他的人以及向合作夥伴道歉，指希望他的經歷能為每一個創作者帶來警示。

（綜合報道）