鯨吞數十份雪糕後即食滾燙火鍋　前吃播主底薪3千捱到腸胃炎纏身

剛拍完吞下數十份雪糕的影片後，接着便要吃滾燙的火鍋？內地近年興起全職「大胃王吃播」，惟其不但被指浪費食物，更可能影響吃播主的健康，致去年12月《反食品浪費法草案》提請全國人大常委會會議審議，吃播暴飲暴食最高可被罰10萬元（人民幣．下同）。 近日，內地女子周小楠（藝名）向內媒就自己此前一年多的吃播主生涯娓娓道來，揭開行業內的暗黑一面，道出了高強度的工作壓力讓她變成一個吃飯的機器，再加上大量進食令她飽受腸胃炎折磨，最終選擇了和公司解約的心路歷程。

2016年，吃播在韓國流行時，周小楠深受相關影片影響，並認為自己本身就吃得比較多，有先天優勢，於是還是大學生的她便開始用包子、油條、大餅等食物做起了直播，其帳號至去年畢業時已累積逾10萬粉絲。自稱一次能吃200個餃子的周小楠之後與一家公司簽約，成為全職吃播，並獲「大胃少女」的身份標籤，當時公司告訴她頂級的大胃王年收入可達百萬，故對於安排的吃播工作，她也盡量「硬吃」，希望獲得成功。

內地近年一度興起「大胃王吃播」。（紅星新聞）

不過自認為有先天優勢的周小楠很快就發現自己並沒能在全職吃播一職上找到快樂，她透露，為了火鍋店的推廣工作，公司會在她剛拍完吞下數十份雪糕的影片後再讓她涮食滾燙的火鍋，而在做探店廣告時，熱情的商家常常會端出過多的食物，為免商家不滿，她不得不全部塞進口中。

而最痛苦的一次是去年3月，公司要求她煮兩公斤的芝士來吃，可烹製過程出錯，讓芝士變成了如香口膠一樣的膠狀物。由於是非推廣影片，不錄製成功的話便要自己承擔200元的食材費用，故她選擇強忍着吞下，讓自己接下來3天的腹部都是硬的。

吃播工作讓周小楠健康走下坡路，飽受經常性的腸胃炎和腹瀉的折磨。（紅星新聞）

高強度的拍攝工作，大量而不規律地進食過冰、過燙、過辣和對身體刺激比較大的食物，讓周小楠健康走下坡路，飽受經常性的腸胃炎和腹瀉的折磨，也多次需要看醫生。雖然至2020年5月其粉絲已達60萬，但在理想與現實的巨大落差下，她最終選擇放棄這份工作，向公司提出了解約，直到現在仍在與公司進行解約訴訟。

她同時提到，自己工作期間月薪僅有約3000元，交完房租後已所剩無幾，至於能獲得的廣告商務提成亦僅有約5%，每條50至150元，且如果沒能達到公司的規定還會面臨扣罰，長期的付出和回報不成正比，「公司只追求一個KPI（關鍵績效指標），並不管你會為了這個KPI而最後變成什麼樣子」。她又直言：「很多時候，連這個東西好不好吃，都已經吃不出來了。」

現在，大胃王吃播已隨着官方的介入而步入寒冬，不少吃播主紛紛轉型。而在不再需要顧及公司KPI後，周小楠輕鬆了不少，在休息一段時間後已重新發布新的吃播影片，只是這些新影片的背景隨性選擇，食物份量亦不再「海量」，相對回歸正常。

雖然沒了大體量的粉絲群體以及公司的包裝和推廣，令稀鬆平常的食物點評影片較難獲得關注，但周小楠表示她享受目前的節奏和狀態，「很隨性，今天想錄就錄，不想錄就休息，以自身為主」。

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（紅星新聞）