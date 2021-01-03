深圳男遭「綁架」妻子被索1萬贖金　警半日破案揭「驚人真相」

居住於深圳市寶安區的韋女士，近日報案稱丈夫林某平可能被人綁架，綁匪更要求1萬元（人民幣，下同）贖金，直至警方在草叢發現林男後，終揭發原來是他因網絡賭博在網上貸款逾期未還，於是自導自演索「贖金」。目前，林某平因謊報警情被警方依法處以行政拘留10日。

事發於去年12月26日，林某平當日下午2時許外出散步買菜一直未歸，直到晚上7時許，韋女士收到對方的微信消息稱，下午臨時加班時將老闆的機器弄壞，需要賠償1萬元。韋女士當下立即拒絕，惟丈夫立即回覆「你是他老婆是吧？十分鐘內馬上發錢過來不然把他揍一頓」。

韋女士收到一張丈夫在車內昏迷狀態的照片，對方索要1萬贖金。（深圳大件事）

未幾，韋女士收到一張丈夫在車內昏迷狀態的照片，她懷疑對方被綁架，於是立即報警求助。她不斷收到威脅信息，要求當晚8時半前必須湊錢贖人。在警方的指導下，她一直以各種手法引導對方說出具體地址。「綁匪」起初要求一定要取到錢才說地址，其後卻發送一段在草叢中拍攝長達4秒的短片，稱是給韋女士的一個友情提示，再給最後一次機會必須5分鐘內轉賬。

警方翻查閉路電視紀錄，發現林某平當天下午2時許曾乘坐一輛私家車離家。經一系列的線索研判，警方終於聯繫到該私家車車主，證實對方是網約車「滴滴」的司機，並透露林某平乘車到海上田園。警方又反覆分析4秒短片，基本判斷事發地為一個草叢稀薄、人煙稀少的地方。

「綁匪」曾發送一段在草叢中拍攝的短片，要求韋女士盡快給贖金。（深圳大件事）

警方當晚11時許前往海上田園，在附近一路仔細尋找，終在12月27日凌晨時分，在民主石圍湧附近一草叢中發現李某平，惟他當時沒有被人控制，更用手機向妻子發恐嚇消息。

經詢問，林某平坦承因網絡賭博輸光於是在網上貸款，網貸1萬元逾期未歸還，又不敢與妻子直說，走投無路便自導自演「綁架」戲碼，希望可從妻子手上索要1萬元。他事後已被警方行拘。

（深圳大件事）