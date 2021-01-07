湖南22歲女老師突腹痛昏迷　入院抽出牛奶血　竟與奶茶有關？

湖南長沙市岳麓區22歲女老師喬楚（化名），近日上課時突然感到腹痛，其後更在校內昏迷；她被送院後，護士竟為她抽出「牛奶血」。原來，喬楚在休息時總喜歡喝奶茶，每天至少一杯，卻因此令體內血糖過高，患上糖尿病酮症酸中毒。她在1月4日已出院，雖然今次死裡逃生，但她終身要與胰島素為伴。

出事當天，喬楚在校內上課時突然感覺腹部偶有隱痛感，以為是胃部不適，就自行服用腸胃藥，但疼痛症狀未有緩解，反而愈發嚴重。當天中午午休時，有同事發現喬楚躺在床上，陷入昏迷，更有小便失禁等情況，於是緊急叫救護車將她送往長沙市第四醫院急診急救中心搶救。

喬楚患上糖尿病酮症酸中毒。（瀟湘晨報）

喬楚被送入搶救室時呈昏迷狀態，血壓僅為95/37mmHg，持續偏低，雙側瞳孔圓直徑約5毫米。急診科內科醫生為她查血，血氣分析提示「代謝性酸中毒」、血糖過高未能測出具體數值，初步診斷為糖尿病酮症酸中毒。鑑於病情危重，她被緊急轉入深切治療部。

護士為喬楚抽血時，發現她的血液呈乳白色，醫生見狀立即予以吸氧、降糖、糾酸、血液透析等對症處理。經治療，喬楚的生命體徵逐漸平穩，意識逐漸清晰，目前已康復出院。

糖尿病酮症酸中毒是糖尿病的一種急性併發症，可能存在感染、腎功能衰竭、急性肝損害等。急診急救中心主任、主任醫師黃艷指出，糖尿病酮症酸中毒最常見於1型糖尿病患者，感染、手術、外傷、飲食不當、妊娠分娩、治療中斷或藥物劑量不足、嘔吐或腹瀉等都是誘因。若不及時治療就會出現昏迷，甚至有生命危險。

有高中生因喝太多奶茶導致痛風急性發作，手腳關節上長滿痛風石。（瀟湘晨報）

內地屢傳有人因喝奶茶致病。去年7月，18歲高中生因喝太多奶茶導致痛風急性發作，手腳關節上長滿痛風石，甚至因雙腳腫脹無法走路；廣州一名28歲男子因經常飲用奶茶、可樂，3個月內暴瘦超過10公斤，還感覺口乾、多飲、多尿，容易飢餓；經檢測，最終發現是明顯的高糖毒性和酮症酸中毒的表現。

（瀟湘晨報）